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Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Засновник Amazon Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися, організувавши пишну триденну церемонію у Венеції. На весіллі були помічені численні знаменитості, включаючи Опру Вінфрі, Леонардо Ді Капріо, Білла Гейтса та членів родини Кардаш'ян.

Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції
Скріншот з відео Reuters

Засновник Amazon, мільярдер Джефф Безос та журналістка Лорен Санчес одружилися. Зірки реаліті-шоу, актори, королівські особи та ціла низка знаменитостей першої величини приїхали до Венеції на пишне весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес, пише УНН з посиланням на Vogue та BBC.

Деталі

Опра Вінфрі, Орландо Блум, Кайлі Дженнер та Іванка Трамп - це лише деякі зі знаменитостей, яких бачили на човнах та вулицях італійського міста у четвер та п'ятницю. Також камери серед інших спіймали в об'єктив Леонардо Дікапріо, Білла Гейтса, Хлої Кардаш'ян, Кендалл Дженнер, Кім Кардаш'ян.

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Очікується, що святкування триватиме три дні, завершившись великою вечіркою для подружжя та сотень їхніх гостей у суботу.

Подія викликала протести з боку різних груп у Венеції, включаючи місцевих жителів, які борються з надмірним туризмом, та активістів боротьби зі зміною клімату.

Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24.06.25, 21:18 • 83901 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Amazon
Іванка Трамп
Білл Гейтс
Джефф Безос
Венеція
Tesla
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