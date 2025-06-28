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Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Основатель Amazon Джефф Безос и Лорен Санчес поженились, организовав пышную трехдневную церемонию в Венеции. На свадьбе были замечены многочисленные знаменитости, включая Опру Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Билла Гейтса и членов семьи Кардашьян.

Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции
Скриншот с видео Reuters

Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес поженились. Звезды реалити-шоу, актеры, королевские особы и целый ряд знаменитостей первой величины приехали в Венецию на пышную свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес, пишет УНН со ссылкой на Vogue и BBC.

Детали

Опра Уинфри, Орландо Блум, Кайли Дженнер и Иванка Трамп - это лишь некоторые из знаменитостей, которых видели на лодках и улицах итальянского города в четверг и пятницу. Также камеры среди прочих поймали в объектив Леонардо Ди Каприо, Билла Гейтса, Хлою Кардашьян, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян.

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Ожидается, что празднование продлится три дня, завершившись большой вечеринкой для супругов и сотен их гостей в субботу.

Событие вызвало протесты со стороны различных групп в Венеции, включая местных жителей, которые борются с чрезмерным туризмом, и активистов борьбы с изменением климата.

Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24.06.25, 21:18 • 83901 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Amazon
Иванка Трамп
Билл Гейтс
Джефф Безос
Венеция
Tesla
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