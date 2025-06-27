Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
13:01 • 18303 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
10:27 • 22581 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:12 • 42313 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
09:36 • 43122 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:07 • 44255 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 206749 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 136710 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 108260 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 122842 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 264276 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+24°
2.9м/с
50%
749мм
Популярные новости
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага27 июня, 04:26 • 40112 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине27 июня, 06:13 • 61422 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову27 июня, 06:15 • 58695 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:3009:20 • 45607 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 31565 просмотра
публикации
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 13801 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
13:01 • 18303 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 32191 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 206749 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 142393 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 13801 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 18936 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 92606 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 123921 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 94898 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Киев • УНН

 • 13565 просмотра

Технологический миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес отмечают роскошную свадьбу в Венеции за 20 миллионов долларов с почти 200 звездными гостями. Основная церемония состоится 27 июня на острове Сан-Джорджо, после официальной регистрации брака, несмотря на протесты горожан.

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Технологический миллиардер Джефф Безос и его невеста, бывшая журналистка Лорен Санчес, сегодня отмечают свою роскошную свадьбу в Венеции. Событие стоимостью более 20 миллионов долларов собрало почти 200 звёздных гостей и уже окрещено в СМИ как «свадьба века».

Как и где будет проходить это грандиозное событие, рассказывает УНН.

Детали

61-летний основатель Amazon и один из богатейших людей мира решил провести трёхдневное празднование в Италии после того, как сделал предложение Санчес на своей суперъяхте за 500 миллионов долларов.

В списке гостей, по данным СМИ, значатся Барбра Стрейзанд, Опра Уинфри, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум. Из бизнесменов ожидают Билла Гейтса (Microsoft) и Эрика Шмидта (Google).

Также ходят слухи о возможном присутствии Леди Гаги, Элтона Джона и Мика Джаггера.

В Венецию также прибыла суперъяхта Were Dreams, которая когда-то принадлежала Андрею Костину, генеральному директору российского банка ВТБ. Самого владельца на ней, правда, замечено не было.

По информации Corriere della Sera, по меньшей мере 95 частных самолётов направили запросы на посадку в венецианском аэропорту Марко Поло.

Сегодня, 27 июня, на острове Сан-Джорджо напротив площади Сан-Марко пройдёт основная церемония бракосочетания.

Мегаяхта Безоса "Кору", как ожидается, пришвартуется у острова. В этой зоне будет ограничено движение пешеходов, а также к Арсеналу – исторической судоверфи.

Впрочем, как стало известно накануне, пара уже официально зарегистрировала брак перед церемонией.

Меры безопасности

Из-за угрозы терактов на фоне войны на Ближнем Востоке, а также из-за анонсированных протестов, в городе приняты беспрецедентные меры безопасности. В Венеции, которую ежедневно посещают более 100 тысяч туристов, сейчас заметно усилено присутствие полиции и военных.

По некоторым данным, на крышах размещены снайперы.

Протесты

Часть горожан выступила против празднования. 47-летний Томмазо Каччиари, лидер движения "Безос не имеет места", объяснил, что жители не согласны с превращением города в развлекательную площадку.

Мы возражаем против использования Венеции как очень частного бального зала, а не как настоящего города с жителями, со слабостями и проблемами

- сказал он.

В защиту города выступили и экологические организации. Greenpeace раскритиковала событие из-за чрезмерных расходов в условиях климатического кризиса, заявив, что город "тонет под тяжестью климатического кризиса".

Критики также напомнили, что Санчес публично призывала к борьбе с изменением климата, а в апреле совершила полёт в космос на ракете компании Безоса Blue Origin.

В понедельник активисты вывесили в соборе Святого Марка баннер с изображением Безоса и надписью: 

Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете уплатить больше налогов

В ответ на общественное возмущение, организаторы свадьбы – агентство Ланца и Баучина – заявили, что им поручено минимизировать любые неудобства для горожан.

В свою очередь, член городского совета Венеции по вопросам туризма Симоне Вентурини заверил, что празднование не создаст проблем для повседневной жизни.

В конце концов активисты объявили "огромную победу" после того, как Безос и его невеста решили изменить локацию главного празднования свадьбы.

Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25.06.25, 19:39 • 99124 просмотра

Ожидалось, что субботнее мероприятие пройдёт в Scuola Grande della Misericordia, но его перенесли в Арсенал – дальше от туристического центра, что местные протестующие считают результатом давления со стороны общественности.

Пожертвования Венеции

Супруги сделали пожертвования в поддержку города и привлекли к подготовке свадьбы местных ремесленников.

В частности, старейшая кондитерская Венеции – Rosa Salva – изготавливает традиционное "рыбацкое печенье" XIX века для праздничных пакетов. Также в подарки включены изделия от Laguna B – мастеров муранского стекла ручной работы.

Безос пожертвует ещё 2 миллиона евро (2,3 миллиона долларов) на поддержку различных учреждений в Венеции. Ранее он уже объявил о пожертвовании в размере 1 миллиона долларов. Кроме того, гостей свадьбы попросили воздержаться от подарков и вместо этого жертвовать средства на восстановление Венеции.

Погодные условия усложнили свадьбу

К тому же погодные условия усложнили подготовку к празднованию.

Повышение температуры: интенсивный физический дискомфорт в прибрежных районах до 28 июня

- говорится в сообщении городского совета Венеции, который объявил красный уровень опасности из-за 40-градусной жары.

Минувшей ночью буря принесла временное облегчение. Однако звёздный вечер в четверг вечером был досрочно прерван из-за сильного ливня.

Гости прятались от молний и грома, а затем бросились на водные такси, которые вызвали за 45 минут до полуночи. Сильные порывы ветра срывали скатерти и заставляли официантов бежать за зонтиками, чтобы защитить VIP-гостей.

Уже на следующий день жара вернулась, и кондиционеры пришлось доставлять баржей. Также для охлаждения используется техника, работающая на складе в Арсенале.

Дальнейшие планы молодожёнов После финального празднования в Венеции пара отправится на остров Торчелло, где расположена единственная вилла – роскошная резиденция с шестью спальнями, большим садом, бассейном и собственным дворецким.

Там, в узком кругу, Безос и Санчес планируют последний ужин перед отъездом в воскресенье. Они также посетят остров Мурано, известный стеклянными изделиями, которые украсили торжества.

Дополнение

Свадьба Джеффа Безоса — не первое масштабное празднование такого рода, которое состоялось в Венеции. В 2014 году актёр Джордж Клуни женился на адвокате по правам человека Амаль Аламуддин.

Церемония прошла в отеле Aman Canal Grande, который находится в дворце XVI века. Праздник длился несколько дней и включал смены нарядов и много звёздных гостей, среди которых были Мэтт Деймон, Эмили Блант, Синди Кроуфорд и Анна Винтур.

Венеция закрыла целый район города из-за свадьбы Безоса и Санчес: церемония начнется вечером26.06.25, 15:23 • 19160 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираУНН Liteпубликации
Amazon
Билл Гейтс
Blue Origin
Джефф Безос
Венеция
Италия
Майкрософт
Гугл
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9