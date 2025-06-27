Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Технологический миллиардер Джефф Безос и его невеста, бывшая журналистка Лорен Санчес, сегодня отмечают свою роскошную свадьбу в Венеции. Событие стоимостью более 20 миллионов долларов собрало почти 200 звёздных гостей и уже окрещено в СМИ как «свадьба века».

Как и где будет проходить это грандиозное событие, рассказывает УНН.

Детали

61-летний основатель Amazon и один из богатейших людей мира решил провести трёхдневное празднование в Италии после того, как сделал предложение Санчес на своей суперъяхте за 500 миллионов долларов.

В списке гостей, по данным СМИ, значатся Барбра Стрейзанд, Опра Уинфри, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум. Из бизнесменов ожидают Билла Гейтса (Microsoft) и Эрика Шмидта (Google).

Также ходят слухи о возможном присутствии Леди Гаги, Элтона Джона и Мика Джаггера.

В Венецию также прибыла суперъяхта Were Dreams, которая когда-то принадлежала Андрею Костину, генеральному директору российского банка ВТБ. Самого владельца на ней, правда, замечено не было.

По информации Corriere della Sera, по меньшей мере 95 частных самолётов направили запросы на посадку в венецианском аэропорту Марко Поло.

Сегодня, 27 июня, на острове Сан-Джорджо напротив площади Сан-Марко пройдёт основная церемония бракосочетания.

Мегаяхта Безоса "Кору", как ожидается, пришвартуется у острова. В этой зоне будет ограничено движение пешеходов, а также к Арсеналу – исторической судоверфи.

Впрочем, как стало известно накануне, пара уже официально зарегистрировала брак перед церемонией.

Меры безопасности

Из-за угрозы терактов на фоне войны на Ближнем Востоке, а также из-за анонсированных протестов, в городе приняты беспрецедентные меры безопасности. В Венеции, которую ежедневно посещают более 100 тысяч туристов, сейчас заметно усилено присутствие полиции и военных.

По некоторым данным, на крышах размещены снайперы.

Протесты

Часть горожан выступила против празднования. 47-летний Томмазо Каччиари, лидер движения "Безос не имеет места", объяснил, что жители не согласны с превращением города в развлекательную площадку.

Мы возражаем против использования Венеции как очень частного бального зала, а не как настоящего города с жителями, со слабостями и проблемами - сказал он.

В защиту города выступили и экологические организации. Greenpeace раскритиковала событие из-за чрезмерных расходов в условиях климатического кризиса, заявив, что город "тонет под тяжестью климатического кризиса".

Критики также напомнили, что Санчес публично призывала к борьбе с изменением климата, а в апреле совершила полёт в космос на ракете компании Безоса Blue Origin.

В понедельник активисты вывесили в соборе Святого Марка баннер с изображением Безоса и надписью:

Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете уплатить больше налогов

В ответ на общественное возмущение, организаторы свадьбы – агентство Ланца и Баучина – заявили, что им поручено минимизировать любые неудобства для горожан.

В свою очередь, член городского совета Венеции по вопросам туризма Симоне Вентурини заверил, что празднование не создаст проблем для повседневной жизни.

В конце концов активисты объявили "огромную победу" после того, как Безос и его невеста решили изменить локацию главного празднования свадьбы.

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Ожидалось, что субботнее мероприятие пройдёт в Scuola Grande della Misericordia, но его перенесли в Арсенал – дальше от туристического центра, что местные протестующие считают результатом давления со стороны общественности.

Пожертвования Венеции

Супруги сделали пожертвования в поддержку города и привлекли к подготовке свадьбы местных ремесленников.

В частности, старейшая кондитерская Венеции – Rosa Salva – изготавливает традиционное "рыбацкое печенье" XIX века для праздничных пакетов. Также в подарки включены изделия от Laguna B – мастеров муранского стекла ручной работы.

Безос пожертвует ещё 2 миллиона евро (2,3 миллиона долларов) на поддержку различных учреждений в Венеции. Ранее он уже объявил о пожертвовании в размере 1 миллиона долларов. Кроме того, гостей свадьбы попросили воздержаться от подарков и вместо этого жертвовать средства на восстановление Венеции.

Погодные условия усложнили свадьбу

К тому же погодные условия усложнили подготовку к празднованию.

Повышение температуры: интенсивный физический дискомфорт в прибрежных районах до 28 июня - говорится в сообщении городского совета Венеции, который объявил красный уровень опасности из-за 40-градусной жары.

Минувшей ночью буря принесла временное облегчение. Однако звёздный вечер в четверг вечером был досрочно прерван из-за сильного ливня.

Гости прятались от молний и грома, а затем бросились на водные такси, которые вызвали за 45 минут до полуночи. Сильные порывы ветра срывали скатерти и заставляли официантов бежать за зонтиками, чтобы защитить VIP-гостей.

Уже на следующий день жара вернулась, и кондиционеры пришлось доставлять баржей. Также для охлаждения используется техника, работающая на складе в Арсенале.

Дальнейшие планы молодожёнов После финального празднования в Венеции пара отправится на остров Торчелло, где расположена единственная вилла – роскошная резиденция с шестью спальнями, большим садом, бассейном и собственным дворецким.

Там, в узком кругу, Безос и Санчес планируют последний ужин перед отъездом в воскресенье. Они также посетят остров Мурано, известный стеклянными изделиями, которые украсили торжества.

Дополнение

Свадьба Джеффа Безоса — не первое масштабное празднование такого рода, которое состоялось в Венеции. В 2014 году актёр Джордж Клуни женился на адвокате по правам человека Амаль Аламуддин.

Церемония прошла в отеле Aman Canal Grande, который находится в дворце XVI века. Праздник длился несколько дней и включал смены нарядов и много звёздных гостей, среди которых были Мэтт Деймон, Эмили Блант, Синди Кроуфорд и Анна Винтур.

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