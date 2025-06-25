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Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты

Киев • УНН

 • 2002 просмотра

Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес прибыли в Венецию на свадьбу, несмотря на протесты. Им пришлось сменить место празднования из-за возмущения местных жителей.

Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты

Свадьба миллиардера вызвала протесты в Городе дожей, поэтому Безос и Санчес решили перенести свой праздник в более уединенную часть Венеции, чтобы его сорвать торжества было сложнее.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press и информационное агентство Adnkronos.

Детали

Пара - ему 61 год, ей 55 - приземлилась на частном вертолете на пляже Лидо. Поэтому, как ожидается, свадьба американского предпринимателя, основателя интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin и его его избранницы, журналистки Лорен Санчес - вот-вот начнется.

Интересно, что Джефф Безос изменил место празднования своей свадьбы. Это было решено после недель протестов против его плана приватизировать рабочий район в центре Венеции для праздника.

Отметим, что в предыдущие дни активисты развернули на площади Сан-Марко в Венеции гигантскую фотографию Безоса с подписью: "Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете заплатить больше налогов".

Справка 

Группа "Нет места для Безоса" призвала к блокаде каналов вокруг Великой школы милосердия (Scuola Grande della Misericordia) 14-го века в центре Венеции, где, как считалось, пара планировала устроить большую вечеринку 28 июня, на следующий день после церемонии.

Когда стало известно, что мероприятие будет перенесено в менее живописное место, в группе митингующих заявили о "победе". И все это - перед лицом критики со стороны мэра Венеции Луиджи Бругнаро.

Мы победили! Протест разрушил планы Безоса и дворцовые игры мэра Бругнаро. Они были вынуждены бежать и спрятаться.. Даже две яхты Безоса, Koru и Abeona, не смогут добраться до Венеции

- говорится в сообщении группы в соцсети.

Тем временем Безос и Санчес потратили не менее 10 миллионов евро на свою свадьбу в Городе дожей, забронировав самые роскошные отели в прибрежном городке.   Ожидается, что торжества посетят Леонардо Ди Каприо, Мик Джаггер, Ким Кардашян, Опра Уинфри, Орландо Блум и Иванка Трамп.

По данным итальянской ежедневной газеты Il Corriere della Sera, не менее 95 частных самолетов запросили разрешение на посадку в аэропорту Венеции Марко Поло.

Напомним

УНН передавал, что свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции вызвала протесты местных жителей и экологических организаций.  

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
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