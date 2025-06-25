Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести
Київ • УНН
Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес прибули до Венеції на весілля, попри протести. Їм довелося змінити місце святкування через обурення місцевих жителів.
Весілля мільярдера викликало протести в Місті дожів, тож Безос і Санчес вирішили перенести своє свято в більш відокремлену частину Венеції, щоб його зірвати урочистості було складніше.
Передає УНН із посиланням на Associated Press та інформаційне агентство Adnkronos.
Деталі
Пара - йому 61 рік, їй 55 - приземлилася на приватному гелікоптері на пляжі Лідо. Тож, як очікується, весілля американського підприємця, засновника інтернет-магазину Amazon.com та аерокосмічної компанії Blue Origin та його його обраниці, журналістки Лорен Санчес - ось-ось розпочнеться.
Цікаво, що Джефф Безос змінив місце святкування свого весілля. Це було вирішено після тижнів протестів проти його плану приватизувати робітничий район у центрі Венеції для свята.
Зазначимо, що у попередні дні активісти розгорнули на площі Сан-Марко у Венеції гігантську фотографію Безоса з підписом: "Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, ви можете сплатити більше податків".
Довідково
Група "Немає місця для Безоса" закликала до блокади каналів навколо Великої школи милосердя (Scuola Grande della Misericordia) 14-го століття в центрі Венеції, де, як вважалося, пара планувала влаштувати велику вечірку 28 червня, на наступний день після церемонії.
Коли стало відомо, що захід буде перенесено в менш мальовниче місце, у групі мітингарів заявили про "перемогу". І все це - перед обличчям критики з боку мера Венеції Луїджі Бругнаро.
Ми перемогли! Протест зруйнував плани Безоса і палацові ігри мера Бругнаро. Вони були змушені тікати і сховатися.. Навіть дві яхти Безоса, Koru і Abeona, не зможуть дістатися до Венеції
Тим часом Безос і Санчес витратили щонайменше 10 мільйонів євро на своє весілля в Місті дожів, забронювавши найрозкішніші готелі в прибережному містечку. Очікується, що урочистості відвідають Леонардо Ді Капріо, Мік Джаггер, Кім Кардашян, Опра Вінфрі, Орландо Блум та Іванка Трамп.
За даними італійської щоденної газети Il Corriere della Sera, щонайменше 95 приватних літаків запросили дозвіл на посадку в аеропорту Венеції Марко Поло.
Нагадаємо
УНН передавав, що весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції викликало протести місцевих жителів та екологічних організацій.