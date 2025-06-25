Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести

Весілля мільярдера викликало протести в Місті дожів, тож Безос і Санчес вирішили перенести своє свято в більш відокремлену частину Венеції, щоб його зірвати урочистості було складніше.

Передає УНН із посиланням на Associated Press та інформаційне агентство Adnkronos.

Пара - йому 61 рік, їй 55 - приземлилася на приватному гелікоптері на пляжі Лідо. Тож, як очікується, весілля американського підприємця, засновника інтернет-магазину Amazon.com та аерокосмічної компанії Blue Origin та його його обраниці, журналістки Лорен Санчес - ось-ось розпочнеться.

Цікаво, що Джефф Безос змінив місце святкування свого весілля. Це було вирішено після тижнів протестів проти його плану приватизувати робітничий район у центрі Венеції для свята.

Зазначимо, що у попередні дні активісти розгорнули на площі Сан-Марко у Венеції гігантську фотографію Безоса з підписом: "Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, ви можете сплатити більше податків".

Група "Немає місця для Безоса" закликала до блокади каналів навколо Великої школи милосердя (Scuola Grande della Misericordia) 14-го століття в центрі Венеції, де, як вважалося, пара планувала влаштувати велику вечірку 28 червня, на наступний день після церемонії.

Коли стало відомо, що захід буде перенесено в менш мальовниче місце, у групі мітингарів заявили про "перемогу". І все це - перед обличчям критики з боку мера Венеції Луїджі Бругнаро.

Ми перемогли! Протест зруйнував плани Безоса і палацові ігри мера Бругнаро. Вони були змушені тікати і сховатися.. Навіть дві яхти Безоса, Koru і Abeona, не зможуть дістатися до Венеції