Венеция закрыла целый район города из-за свадьбы Безоса и Санчес: церемония начнется вечером

Часть Венеции объявлена зоной ограниченного доступа из-за свадьбы американского миллиардера, основателя Amazon, Джеффа Безоса. Движение лодок по каналам вокруг монастырской церкви Мадонны дель Орто, где в четверг вечером состоится первая праздничная церемония, уже запрещено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Со второй половины дня будет также ограничено движение пешеходов в этой зоне. Сотрудники службы безопасности будут блокировать доступ и к другим районам города, в частности острова Сан-Джорджо напротив площади Сан-Марко, где в пятницу пройдет основная церемония бракосочетания, а также к Арсеналу — исторической судоверфи.

Основатель онлайн-ритейлера Amazon 61-летний Джефф Безос и его невеста, 55-летняя Лорен Санчес, остановились в одном из самых дорогих отелей Венеции - Aman на Гранд-канале. Прибыв, они поприветствовали толпу папарацци и любопытных прохожих.

Из-за угрозы терактов на фоне войны на Ближнем Востоке, а также из-за анонсированных протестов, в городе приняты беспрецедентные меры безопасности. В Венеции, которую ежедневно посещают более 100 тысяч туристов, в настоящее время заметно усилено присутствие полиции и военных. По некоторым данным, на крышах размещены снайперы.

Тем временем стало известно, что Безос, один из самых богатых людей мира с оценкой состояния в 220 миллиардов долларов США, пожертвует еще 2 миллиона евро (2,3 миллиона долларов) на поддержку различных учреждений в Венеции. Ранее он уже объявил о пожертвовании в размере 1 миллиона долларов. Кроме того, гостей свадьбы попросили воздержаться от подарков и вместо этого жертвовать средства на восстановление Венеции.

Несмотря на то, что туризм приносит городу огромные прибыли, массовый наплыв туристов создает для Венеции серьезные проблемы. Некоторые активистские группы объявили о намерении провести акции протеста против свадьбы под лозунгом "Нет места для Безоса". На стенах домов в городе появились постеры с критикой в его адрес. Городского голову Луиджи Бруньяро обвиняют в том, что он "распродает город богачам".

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Звездные гости

В Венецию на празднование помпезной свадьбы уже прибыли многочисленные знаменитости, среди которых — дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка.

Как сообщает газета La Repubblica, в среду вечером Безос и Санчес посетили гала-ужин, организованный модельером Дианой фон Фюрстенберг в роскошном ресторане. Вместе с ними было еще около 50 гостей.

На ужин подавали рагу из редких кальмаров, выловленных в венецианской лагуне. Стоимость этого деликатеса — примерно 260 евро за килограмм.

Частные самолеты приземляются в аэропорту имени Марко Поло чуть ли не каждый час — к пятнице ожидается более 100 специальных рейсов. К берегам Венеции уже пришвартовались несколько яхт стоимостью в миллионы евро.

В списке гостей, по данным СМИ, значатся Барбра Стрейзанд, Опра Уинфри, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум. Из бизнесменов ожидают Билла Гейтса (Microsoft) и Эрика Шмидта (Google). Также ходят слухи о возможном присутствии Леди Гаги, Элтона Джона и Мика Джаггера.

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