Венеция закрыла целый район города из-за свадьбы Безоса и Санчес: церемония начнется вечером

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
10:24 • 13860 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
09:58 • 49644 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
08:26 • 36876 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
08:12 • 93037 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
07:30 • 55834 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
26 июня, 06:55 • 54072 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 63455 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 16:35 • 91239 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
25 июня, 15:23 • 94121 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
25 июня, 14:34 • 91718 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
52%
746мм
Популярные новости
Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек26 июня, 05:44 • 70188 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 43602 просмотра
Главе Еврокомиссии фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за Pfizergate07:37 • 13275 просмотра
"Референдум" VOKS2025 Виктора Орбана: стало известно, сколько венгров против членства Украины в ЕС08:18 • 63715 просмотра
Саммит ЕС стартует в Брюсселе: Украина и оборона в центре внимания09:38 • 17815 просмотра
публикации
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
09:58 • 49637 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
08:12 • 93028 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 105284 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях25 июня, 17:24 • 111672 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились25 июня, 16:14 • 118921 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гаага
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 44074 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 46541 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 54451 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 48667 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 83329 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Financial Times
BFM TV
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост

Венеция закрыла целый район города из-за свадьбы Безоса и Санчес: церемония начнется вечером

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Часть Венеции объявлена зоной ограниченного доступа из-за свадьбы американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса. Меры безопасности усилены, а пешеходное и лодочное движение ограничено накануне основных торжеств.

Венеция закрыла целый район города из-за свадьбы Безоса и Санчес: церемония начнется вечером

Часть Венеции объявлена зоной ограниченного доступа из-за свадьбы американского миллиардера, основателя Amazon, Джеффа Безоса. Движение лодок по каналам вокруг монастырской церкви Мадонны дель Орто, где в четверг вечером состоится первая праздничная церемония, уже запрещено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Со второй половины дня будет также ограничено движение пешеходов в этой зоне. Сотрудники службы безопасности будут блокировать доступ и к другим районам города, в частности острова Сан-Джорджо напротив площади Сан-Марко, где в пятницу пройдет основная церемония бракосочетания, а также к Арсеналу — исторической судоверфи.

Основатель онлайн-ритейлера Amazon 61-летний Джефф Безос и его невеста, 55-летняя Лорен Санчес, остановились в одном из самых дорогих отелей Венеции - Aman на Гранд-канале. Прибыв, они поприветствовали толпу папарацци и любопытных прохожих.

Из-за угрозы терактов на фоне войны на Ближнем Востоке, а также из-за анонсированных протестов, в городе приняты беспрецедентные меры безопасности. В Венеции, которую ежедневно посещают более 100 тысяч туристов, в настоящее время заметно усилено присутствие полиции и военных. По некоторым данным, на крышах размещены снайперы.

Тем временем стало известно, что Безос, один из самых богатых людей мира с оценкой состояния в 220 миллиардов долларов США, пожертвует еще 2 миллиона евро (2,3 миллиона долларов) на поддержку различных учреждений в Венеции. Ранее он уже объявил о пожертвовании в размере 1 миллиона долларов. Кроме того, гостей свадьбы попросили воздержаться от подарков и вместо этого жертвовать средства на восстановление Венеции.

Несмотря на то, что туризм приносит городу огромные прибыли, массовый наплыв туристов создает для Венеции серьезные проблемы. Некоторые активистские группы объявили о намерении провести акции протеста против свадьбы под лозунгом "Нет места для Безоса". На стенах домов в городе появились постеры с критикой в его адрес. Городского голову Луиджи Бруньяро обвиняют в том, что он "распродает город богачам".

Основатель Amazon Безос празднует свадьбу в Венеции, несмотря на возмущение горожан24.06.25, 09:28 • 17110 просмотров

Звездные гости

В Венецию на празднование помпезной свадьбы уже прибыли многочисленные знаменитости, среди которых — дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка.

Как сообщает газета La Repubblica, в среду вечером Безос и Санчес посетили гала-ужин, организованный модельером Дианой фон Фюрстенберг в роскошном ресторане. Вместе с ними было еще около 50 гостей.

На ужин подавали рагу из редких кальмаров, выловленных в венецианской лагуне. Стоимость этого деликатеса — примерно 260 евро за килограмм.

Частные самолеты приземляются в аэропорту имени Марко Поло чуть ли не каждый час — к пятнице ожидается более 100 специальных рейсов. К берегам Венеции уже пришвартовались несколько яхт стоимостью в миллионы евро.

В списке гостей, по данным СМИ, значатся Барбра Стрейзанд, Опра Уинфри, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум. Из бизнесменов ожидают Билла Гейтса (Microsoft) и Эрика Шмидта (Google). Также ходят слухи о возможном присутствии Леди Гаги, Элтона Джона и Мика Джаггера.

Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24.06.25, 21:18 • 83289 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоНовости Мира
Amazon
Билл Гейтс
Джефф Безос
Венеция
Соединённые Штаты
Майкрософт
Гугл
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9