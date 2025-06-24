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Основатель Amazon Безос празднует свадьбу в Венеции, несмотря на возмущение горожан

Киев • УНН

 • 3134 просмотра

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции вызвала протесты местных жителей и экологических организаций. Горожане возмущаются превращением города в "частный бальный зал", а экологи критикуют чрезмерные траты на фоне климатического кризиса.

Основатель Amazon Безос празднует свадьбу в Венеции, несмотря на возмущение горожан

На этой неделе в Венеции состоится пышная свадьба американского бизнесмена и основателя Amazon Джеффа Безоса и его невесты, журналистки Лорен Санчес, которая уже вызвала волну протестов со стороны жителей города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France-Presse.

Детали

Как сообщается, празднование начнется в четверг и продлится до субботы, завершившись церемонией в секретном месте. По слухам, свадьба может состояться в аббатстве Мизерикордия или в помещениях исторического Арсенала – комплекса, который использовался еще во времена Венецианской морской республики.

61-летний Безос и 55-летняя Санчес пригласили на событие около 200 гостей. Супруги забронировали самые престижные отели города. Среди вероятных гостей – Леонардо ДиКаприо, Мик Джаггер, Ким Кардашьян, Опра Уинфри, Орландо Блум и Иванка Трамп.

По информации Corriere della Sera, по меньшей мере 95 частных самолетов направили запросы на посадку в венецианском аэропорту Марко Поло. Мегаяхта Безоса "Кору", как ожидается, пришвартуется у острова Сан-Джорджо-Маджоре, расположенного напротив площади Святого Марка, который полностью забронирован на время свадьбы.

Часть горожан выступила против празднования. 47-летний Томмазо Каччиари, лидер движения "Безос не имеет места", объяснил, что жители не согласны с превращением города в развлекательную площадку:

Мы возражаем против использования Венеции как очень частного бального зала, а не как настоящего города с жителями, со слабостями и проблемами

– заявил активист Томмазо Каччиари.

Он также отметил, что такие события "обрекают Венецию на окончательную смерть", поскольку вытесняют местных жителей. По его словам, протестующие готовы "бросать наши тела, наши лодки и надувных животных" в каналы во время прохода свадебных гостей.

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В защиту города выступили и экологические организации. Greenpeace раскритиковала событие из-за чрезмерных расходов в условиях климатического кризиса, заявив, что город "тонет под тяжестью климатического кризиса".

Критики также напомнили, что Санчес публично призывала к борьбе с изменением климата, а в апреле совершила полет в космос на ракете компании Безоса Blue Origin.

В понедельник активисты вывесили в соборе Святого Марка баннер с изображением Безоса и надписью: "Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете заплатить больше налогов".

В ответ на общественное возмущение, организаторы свадьбы – агентство Ланца и Баучина – заявили, что им поручено минимизировать любые неудобства для горожан.

В свою очередь, член городского совета Венеции по вопросам туризма Симоне Вентурини заверил, что празднование не создаст проблем для повседневной жизни:

Это лишь одно из многих мероприятий, которые город проводит ежедневно. Оно также относительно невелико по количеству участников

– отметил чиновник Симоне Вентурини.

Среди жителей есть и те, кто поддержал событие. Один из них, 50-летний Микеле Серафини.

Это хрупкий город, это понятно, нельзя делать все и всегда, несмотря ни на что, но такие события вообще не создают никаких проблем. Свадьба приносит деньги городу Венеция, и это может быть только хорошо

– сказал местный житель Микеле Серафини.

Дополнительно

Супруги сделали пожертвования в поддержку города и привлекли к подготовке свадьбы местных ремесленников. В частности, старейшая кондитерская Венеции – Rosa Salva – изготавливает традиционное "рыбацкое печенье" XIX века для праздничных пакетов. Также в подарки включены изделия от Laguna B – мастеров муранского стекла ручной работы.

Параллельно в городе действует контринициатива "Да, Венеция может", созданная в поддержку свадьбы.

Напомним

В 2014 году Венеция уже принимала звездную свадьбу – актера Джорджа Клуни. На этот раз размах события, персоналии и социальный контекст вызвали более громкую реакцию, в частности со стороны защитников климата и местного сообщества.

Лорен Санчес загадочно намекнула на свадьбу с основателем Amazon Джеффом Безосом24.03.25, 18:15 • 53093 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоНовости Мира
Amazon
Blue Origin
Джефф Безос
Венеция
Tesla
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