Обстреляли отдыхающих из водяных пистолетов: в Испании, Италии, Португалии прошли протесты против чрезмерного туризма

В воскресенье, 15 июня в Испании, Италии, Португалии прошли протесты против чрезмерного туризма, участники которых обстреляли из водяных пистолетов отдыхающих. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press (АР), MSN.

Детали

"В Барселоне и на испанском острове Майорка протестующие применили водяные пистолеты против ничего не подозревающих туристов, когда демонстранты прошли маршем, требуя переосмысления экономической модели, которая, по их мнению, подпитывает кризис жилья и стирает характер их родных городов", - говорится в сообщении Assotyated Press.

Отмечается, что эти марши были проведены с целью привлечь внимание к проблемам чрезмерного туризма в ведущих туристических направлениях южной Европы.

По данным АР, на Майорке участие в протестах приняли несколько тысяч человек, сотни других собрались в других испанских городах, а также в Венеции (Италия) и столице Португалии Лиссабоне.

Водяные пистолеты должны немного побеспокоить туристов. Барселону отдали туристам. Это борьба за то, чтобы вернуть Барселону ее жителям - сказал Андреу Мартинес, участник акции в Барселоне.

В прошлом году Барселона приняла 15,5 миллионов посетителей, которые приезжают посмотреть на базилику Саграда Фамилия Антонио Гауди и набережную Лас-Рамблас.

Напомним

Тысячи людей вышли на протесты на Канарских островах, требуя ограничить туризм. Местные жалуются на рост стоимости жилья, пробки на дорогах и перегруженность служб.

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