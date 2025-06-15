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Трагедия в Турции: разбились два воздушных шара, есть погибший и десятки раненых

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Возле долины Ихлара в Турции воздушный шар совершил аварийную посадку из-за резкого порыва ветра. Погиб пилот, 19 индонезийских туристов получили ранения.

Трагедия в Турции: разбились два воздушных шара, есть погибший и десятки раненых

Ужасная авария произошла вблизи долины Ихлара в турецкой провинции Аксарай - пилот воздушного шара погиб, еще 19 индонезийских туристов получили ранения. По предварительным данным, причиной стал резкий порыв ветра, который заставил шар совершить аварийную посадку. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsSky.

Детали

Авария произошла вблизи долины Ихлара в провинции Аксарай

- сообщает информационное агентство Ильхас.

По словам официальных лиц, "пилот погиб, а 19 индонезийских туристов получили ранения". Инцидент якобы произошел после внезапного изменения ветра.

Воздушный шар пытался совершить жесткую посадку вблизи села Гезлукую в провинции Аксарай, когда пилот выпал из корзины шара, а его ноги запутались в веревке

- сообщил губернатор Мехмет Али Кумбузоглу.

К сожалению, наш пилот застрял под корзиной и погиб

– сказал он, добавив, что пострадавших туристов доставили в больницу.

Дополнение

Еще один воздушный шар, взлетевший с того же места в долине Илхара, также совершил жесткую посадку рано утром в воскресенье, в результате чего 12 индийских туристов были ранены и доставлены в больницу

- сообщили местные СМИ.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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