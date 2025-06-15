В Индии вертолет разбился в Гималаях: семеро погибших, среди них ребенок

В Индии в результате падения вертолета погибли 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным СМИ, летательный аппарат направлялся из Кедарнатха вдоль популярного индийского паломнического маршрута в Гималаях. Среди погибших были еще пилот и ребенок в возрасте двух лет. На борту рейса, направлявшегося в Гупткарши - одно из популярных мест в Индии для паломников, находились пять пассажиров, один ребенок и один член экипажа.

Как сообщает The Times of India, первыми о катастрофе сообщили местные жители. спасательные команды были немедленно отправлены на место происшествия, и вместе с местной полицией проводили операцию по поиску тел погибших.

Справка

Катастрофа вертолета Aryan Aviation произошла в индийском штате Уттаракханд 15 июня. Летательный аппарат совершал рейс из храма Кедарнатх в Гуптакаши. На борту находились семь человек: шесть паломников - пятеро взрослых и ребенок - и пилот.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что самолет авиакомпании Air India в Лондон разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем.

Позже Air India подтвердила, что только один человек на борту рейса выжил после катастрофы.