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В Air India підтвердили, що в авіакатастрофі вижила лише одна людина

Київ • УНН

 • 678 перегляди

В авіакатастрофі в Ахмедабаді вижив лише один пасажир. Загинули 229 пасажирів та 12 членів екіпажу, а вцілілий – громадянин Великої Британії індійського походження.

В Air India підтвердили, що в авіакатастрофі вижила лише одна людина

Air India підтвердила, що лише одна людина на борту рейсу 171 вижила в сьогоднішній катастрофі в Ахмедабаді, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

У компанії повідомили про загибель 229 пасажирів та 12 членів екіпажу, додаючи, що єдиний, хто вижив перебуває в лікарні.

"Вижив громадянин Великої Британії індійського походження. Air India висловлює найглибші співчуття родинам загиблих. Наші зусилля зараз повністю зосереджені на потребах усіх постраждалих, їхніх сімей та близьких", - зазначено у повідомленні.

Авіакомпанія додає, що "повністю співпрацює з владою, яка розслідує цей інцидент".

Авіакатастрофа в Індії: Air India підтвердила інцидент з літаком12.06.25, 12:35 • 3018 переглядiв

Доповнення

Місцеві ЗМІ повідомили, що літак авіакомпанії Air India до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень. Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком.

 На місці падіння літака в Індії знайдено 204 тіла. Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі. Щонайменше одного вцілілого виявлено після катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner в індійському місті Ахмедабад. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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