Авіакатастрофа Boeing 787-8 в Індії: поліція повідомила про щонайменше одного вцілілого - Ani
Київ • УНН
В індійському місті Ахмедабад сталася авіакатастрофа Boeing 787-8. Поліція повідомляє про одного вцілілого, але число загиблих може зрости, оскільки літак впав у житловому районі.
Щонайменше одного вцілілого виявлено після катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner в індійському місті Ахмедабад. Про це повідомляє індійське агентство Ani з посиланням на місцевого комісара поліції, передає УНН.
Поліція виявила одного вцілілого на місці 11A. Його знайшли в лікарні, де постраждалий перебуває на лікуванні. Поки що нічого не можу сказати про точну кількість загиблих. Число загиблих може зрости, оскільки літак упав у житловому районі
Деталі
У той же час, у поліції не уточнили, знайдений вцілілий знаходився на борту літака, що зазнав катастрофи, чи перебував у людному житловому кварталі, де на гуртожиток впав пасажирський лайнер.
Доповнення
На місці падіння літака в Індії знайдено 204 тіла. Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі.
Газета Indian Express повідомила, що всі 242 людини на борту загинули, з посиланням на поліцію. Серед пасажирів було 217 дорослих, 11 дітей і двоє немовлят, повідомило Reuters джерело.
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