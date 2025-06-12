Авіакатастрофа Boeing 787-8 в Індії: поліція повідомила про щонайменше одного вцілілого - Ani

Щонайменше одного вцілілого виявлено після катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner в індійському місті Ахмедабад. Про це повідомляє індійське агентство Ani з посиланням на місцевого комісара поліції, передає УНН.

Поліція виявила одного вцілілого на місці 11A. Його знайшли в лікарні, де постраждалий перебуває на лікуванні. Поки що нічого не можу сказати про точну кількість загиблих. Число загиблих може зрости, оскільки літак упав у житловому районі - сказав комісар поліції Ахмедабада Г'янендра Сінгх Малік.

Деталі

У той же час, у поліції не уточнили, знайдений вцілілий знаходився на борту літака, що зазнав катастрофи, чи перебував у людному житловому кварталі, де на гуртожиток впав пасажирський лайнер.

Доповнення

На місці падіння літака в Індії знайдено 204 тіла. Пасажирський Boeing 787-8, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі.

Газета Indian Express повідомила, що всі 242 людини на борту загинули, з посиланням на поліцію. Серед пасажирів було 217 дорослих, 11 дітей і двоє немовлят, повідомило Reuters джерело.

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З них 169 були громадянами Індії, 53 були британцями, семеро португальцями та один канадцем, повідомляє Air India.

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