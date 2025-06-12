Авіакатастрофа в Індії: вважається, що ніхто не вижив - AFP
Київ • УНН
В Індії зазнав катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner, що виконував рейс до Лондона. Усі 242 людини на борту, ймовірно, загинули, літак врізався в будівлю одразу після зльоту.
Усі 242 людини на борту пасажирського літака, що розбився в Індії після зльоту на рейсі до Лондона, як вважають, загинули, повідомляє AFP, пише УНН.
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Комісар міської поліції Джі Ес Малік заявив AFP, що "схоже, ніхто не вижив у катастрофі".
Журналіст AFP, як вказано, бачив людей, які знаходили тіла, і пожежників, які намагалися загасити тліючі уламки після того, як Boeing 787-8 Dreamliner врізався в будівлю.
Журналіст AFP бачив, як медики використовували візок для завантаження тіл у машину швидкої допомоги, а обгорілий металевий каркас ліжка стояв оточений спаленими уламками.
Як повідомили в Генеральному директораті цивільної авіації, літак послав сигнал "mayday" і "розбився відразу після зльоту" за периметром аеропорту.
На фотографії, опублікованій Центральними силами промислової безпеки Індії, агентством національної безпеки, видно, як задня частина літака врізалася в будівлю.
Літак впав у районі між цивільною лікарнею Ахмедабада та міським районом Года Кемп.
Аеропорт закрили, а всі рейси призупинили до подальшого розпорядження, повідомив оператор.
Авіакатастрофа в Індії: відомо про щонайменше 30 загиблих12.06.25, 15:02 • 1594 перегляди