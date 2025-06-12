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Авіакатастрофа в Індії: вважається, що ніхто не вижив - AFP

Київ • УНН

 • 180 перегляди

В Індії зазнав катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner, що виконував рейс до Лондона. Усі 242 людини на борту, ймовірно, загинули, літак врізався в будівлю одразу після зльоту.

Авіакатастрофа в Індії: вважається, що ніхто не вижив - AFP

Усі 242 людини на борту пасажирського літака, що розбився в Індії після зльоту на рейсі до Лондона, як вважають, загинули, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Комісар міської поліції Джі Ес Малік заявив AFP, що "схоже, ніхто не вижив у катастрофі".

Журналіст AFP, як вказано, бачив людей, які знаходили тіла, і пожежників, які намагалися загасити тліючі уламки після того, як Boeing 787-8 Dreamliner врізався в будівлю.

Журналіст AFP бачив, як медики використовували візок для завантаження тіл у машину швидкої допомоги, а обгорілий металевий каркас ліжка стояв оточений спаленими уламками.

Як повідомили в Генеральному директораті цивільної авіації, літак послав сигнал "mayday" і "розбився відразу після зльоту" за периметром аеропорту.

На фотографії, опублікованій Центральними силами промислової безпеки Індії, агентством національної безпеки, видно, як задня частина літака врізалася в будівлю.

Літак впав у районі між цивільною лікарнею Ахмедабада та міським районом Года Кемп.

Аеропорт закрили, а всі рейси призупинили до подальшого розпорядження, повідомив оператор.

Авіакатастрофа в Індії: відомо про щонайменше 30 загиблих12.06.25, 15:02 • 1594 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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