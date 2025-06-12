Авиакатастрофа в Индии: считается, что никто не выжил - AFP
Киев • УНН
В Индии потерпел крушение Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс в Лондон. Все 242 человека на борту, вероятно, погибли, самолет врезался в здание сразу после взлета.
Все 242 человека на борту пассажирского самолета, разбившегося в Индии после взлета на рейсе в Лондон, как полагают, погибли, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Комиссар городской полиции Джи Эс Малик заявил AFP, что "похоже, никто не выжил в катастрофе".
Журналист AFP, как указано, видел людей, которые находили тела, и пожарных, которые пытались потушить тлеющие обломки после того, как Boeing 787-8 Dreamliner врезался в здание.
Журналист AFP видел, как медики использовали тележку для загрузки тел в машину скорой помощи, а обгорелый металлический каркас кровати стоял окруженный сожженными обломками.
Как сообщили в Генеральном директорате гражданской авиации, самолет послал сигнал "mayday" и "разбился сразу после взлета" за периметром аэропорта.
На фотографии, опубликованной Центральными силами промышленной безопасности Индии, агентством национальной безопасности, видно, как задняя часть самолета врезалась в здание.
Самолет упал в районе между гражданской больницей Ахмедабада и городским районом Года Кэмп.
Аэропорт закрыли, а все рейсы приостановили до дальнейшего распоряжения, сообщил оператор.
Авиакатастрофа в Индии: известно о меньшей мере 30 погибших12.06.25, 15:02 • 1570 просмотров