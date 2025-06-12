Авиакатастрофа в Индии: считается, что никто не выжил - AFP

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
11:23 • 12762 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
10:59 • 23671 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
10:38 • 24498 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
10:04 • 38587 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
11 июня, 16:32 • 76382 просмотра
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 143905 просмотра
“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям
Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 132713 просмотра
Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их
Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 125828 просмотра
Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта
Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 123199 просмотра
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 106297 просмотра
Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+18°
4м/с
58%
748мм
Популярные новости
Зеленский: Украинцы - не дрова, которые подбрасывают в огонь12 июня, 03:48 • 81586 просмотра
"Мирные" переговоры: кремль пытается доказать ничтожность Украины как государства – ISW12 июня, 04:46 • 79260 просмотра
Рубио от имени американского народа поздравил россиян с днем рф12 июня, 06:15 • 105883 просмотра
В Индии разбился пассажирский самолет Air India: что известно08:59 • 46198 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту09:43 • 39310 просмотра
публикации
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам10:12 • 38629 просмотра
Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников11 июня, 16:11 • 145536 просмотра
Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств 11 июня, 11:05 • 212675 просмотра
Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 246782 просмотра
Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 394146 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Кир Стармер
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Канада
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros09:57 • 26527 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 80046 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 106372 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 110894 просмотра
Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"10 июня, 13:35 • 133088 просмотра
Актуальное
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Беспилотный летательный аппарат
Ил-78

Авиакатастрофа в Индии: считается, что никто не выжил - AFP

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В Индии потерпел крушение Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс в Лондон. Все 242 человека на борту, вероятно, погибли, самолет врезался в здание сразу после взлета.

Авиакатастрофа в Индии: считается, что никто не выжил - AFP

Все 242 человека на борту пассажирского самолета, разбившегося в Индии после взлета на рейсе в Лондон, как полагают, погибли, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Комиссар городской полиции Джи Эс Малик заявил AFP, что "похоже, никто не выжил в катастрофе".

Журналист AFP, как указано, видел людей, которые находили тела, и пожарных, которые пытались потушить тлеющие обломки после того, как Boeing 787-8 Dreamliner врезался в здание.

Журналист AFP видел, как медики использовали тележку для загрузки тел в машину скорой помощи, а обгорелый металлический каркас кровати стоял окруженный сожженными обломками.

Как сообщили в Генеральном директорате гражданской авиации, самолет послал сигнал "mayday" и "разбился сразу после взлета" за периметром аэропорта.

На фотографии, опубликованной Центральными силами промышленной безопасности Индии, агентством национальной безопасности, видно, как задняя часть самолета врезалась в здание.

Самолет упал в районе между гражданской больницей Ахмедабада и городским районом Года Кэмп.

Аэропорт закрыли, а все рейсы приостановили до дальнейшего распоряжения, сообщил оператор.

Авиакатастрофа в Индии: известно о меньшей мере 30 погибших12.06.25, 15:02 • 1570 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираПроисшествия
Индия
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9