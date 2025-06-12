Авиакатастрофа в Индии: считается, что никто не выжил - AFP

Все 242 человека на борту пассажирского самолета, разбившегося в Индии после взлета на рейсе в Лондон, как полагают, погибли, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Комиссар городской полиции Джи Эс Малик заявил AFP, что "похоже, никто не выжил в катастрофе".

Журналист AFP, как указано, видел людей, которые находили тела, и пожарных, которые пытались потушить тлеющие обломки после того, как Boeing 787-8 Dreamliner врезался в здание.

Журналист AFP видел, как медики использовали тележку для загрузки тел в машину скорой помощи, а обгорелый металлический каркас кровати стоял окруженный сожженными обломками.

Как сообщили в Генеральном директорате гражданской авиации, самолет послал сигнал "mayday" и "разбился сразу после взлета" за периметром аэропорта.

На фотографии, опубликованной Центральными силами промышленной безопасности Индии, агентством национальной безопасности, видно, как задняя часть самолета врезалась в здание.

Самолет упал в районе между гражданской больницей Ахмедабада и городским районом Года Кэмп.

Аэропорт закрыли, а все рейсы приостановили до дальнейшего распоряжения, сообщил оператор.

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