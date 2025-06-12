Авиакатастрофа в Индии: известно о меньшей мере 30 погибших

По меньшей мере 30 человек погибли в результате падения самолета Air India, направлявшегося в Лондон с 242 людьми на борту, через несколько минут после вылета из города Ахмедабад на западе Индии в четверг, ожидается, что число жертв возрастет, сообщает власть, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Самолет направлялся в аэропорт Гатвик к югу от британской столицы, сообщает Air India, тогда как полицейские сообщили, что он разбился в жилом районе вблизи аэропорта.

"Здание, на которое он упал, - это общежитие для врачей... мы очистили почти 70-80% территории, а остальную вскоре расчистим", - сказал журналистам старший офицер полиции.

Индийский телеканал CNN News-18 сообщил, что самолет упал на столовую государственного общежития медицинского колледжа B.J., убив также многих студентов-медиков. Он показал часть самолета на вершине здания.

Спасатели сообщили, что на месте было найдено не менее 30-35 тел и что больше людей оказались под завалами.

Министр здравоохранения Индии сообщил, что в авиакатастрофе погибло "много людей".

Как сообщил Reuters источник, среди пассажиров было 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев. Из них 169 были гражданами Индии, 53 были британцами, семь португальцами и один канадцем, сообщает Air India.

Сайт авиационного слежения Flightradar24 сообщил, что это был Boeing 787-8 Dreamliner, один из самых современных пассажирских самолетов, находящихся в эксплуатации.

Согласно базе данных Aviation Safety Network, это была первая катастрофа Dreamliner, который начал коммерческие полеты в 2011 году. По данным Flightradar24, самолет, разбившийся в четверг, совершил первый полет в 2013 году и был доставлен Air India в январе 2014 года.

"Сейчас мы выясняем детали и будем делиться дальнейшими новостями, – заявили в Air India на X. - Пострадавших доставляют в ближайшие больницы".

Катастрофа произошла сразу после взлета, сообщают телеканалы. На одном из каналов было показано, как самолет взлетает над жилым районом, а затем исчезает с экрана, прежде чем из-за домов можно увидеть огромный столб огня, поднимающийся в небо. На видео также видно, как обломки горят, а густой черный дым поднимается в небо вблизи аэропорта.

Также показали, как людей перемещают на носилках и везут на каретах скорой помощи.

По данным управления воздушным движением в аэропорту Ахмедабад, самолет вылетел в 13:39 по местному времени (08:09 по Гринвичу) со взлетно-посадочной полосы 23. Он подал сигнал "Mayday", сигнализируя о чрезвычайной ситуации, но после этого самолет не ответил.

Flightradar24 также сообщил, что получил последний сигнал от самолета через несколько секунд после его взлета.

В Boeing заявили, что знают о первых сообщениях и работают над сбором дополнительной информации. Акции Boeing упали на 6,8% до 199,13 долл.

Британия сотрудничает с властями Индии, чтобы срочно установить факты катастрофы и оказать поддержку, говорится в заявлении МИД страны.

"Трагедия в Ахмедабаде потрясла и огорчила нас", - опубликовал на X премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что изображения аварии являются "разрушительными", и что его информируют о развитии ситуации. Представитель Букингемского дворца сказал, что король Чарльз также получает информацию.

Офис министра авиации Индии сообщил, что премьер-министр Нарендра Моди приказал немедленно обеспечить всю поддержку спасательным операциям.

Ахмедабад является главным городом родного штата Моди Гуджарату.

Аэропорт Ахмедабада заявил, что немедленно приостановил все полеты. Аэропортом управляет индийский конгломерат Adani Group.

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