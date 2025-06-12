Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
10:38 • 6760 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
10:04 • 19336 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
09:43 • 27552 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту
11 июня, 16:32 • 60070 просмотра
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 133805 просмотра
“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям
Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 126317 просмотра
Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их
Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 123701 просмотра
Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта
Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 122431 просмотра
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 105903 просмотра
Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности
Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 230507 просмотра
Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.9м/с
56%
748мм
Популярные новости
Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк12 июня, 01:42 • 57506 просмотра
Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети12 июня, 02:02 • 62906 просмотра
Зеленский: Украинцы - не дрова, которые подбрасывают в огонь12 июня, 03:48 • 63300 просмотра
"Мирные" переговоры: кремль пытается доказать ничтожность Украины как государства – ISW12 июня, 04:46 • 60661 просмотра
Рубио от имени американского народа поздравил россиян с днем рф06:15 • 74449 просмотра
публикации
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам10:12 • 21036 просмотра
Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников11 июня, 16:11 • 128197 просмотра
Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств 11 июня, 11:05 • 195822 просмотра
Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 230507 просмотра
Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 393585 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Джо Байден
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Киев
Лондон
Реклама
УНН Lite
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros09:57 • 17713 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 71958 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 98996 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 104264 просмотра
Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"10 июня, 13:35 • 126941 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
M1 Abrams

Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что информация о пребывании украинцев на борту самолета Air India, потерпевшего крушение, не подтвердилась. Ранее МИД выяснял, были ли украинцы на борту.

Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было

Пребывание граждан Украины на борту самолета Air India, который разбился в Индии, не подтверждается, сообщили журналистам в МИД, пишет УНН.

Детали

"Пребывание украинцев на борту Air India не подтверждается", - сообщили в МИД Украины.

Контекст

12 июня в Индии разбился пассажирский самолет Air India.

Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Индии в британскую столицу Лондон, о падении которого ранее сообщила местная пресса.

India Today сообщило, что на борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Впоследствии в компании назвали национальности людей на борту.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что выясняет, были ли украинцы на борту самолета Air India.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Индия
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9