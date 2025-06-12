Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Киев • УНН
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что информация о пребывании украинцев на борту самолета Air India, потерпевшего крушение, не подтвердилась. Ранее МИД выяснял, были ли украинцы на борту.
Пребывание граждан Украины на борту самолета Air India, который разбился в Индии, не подтверждается, сообщили журналистам в МИД, пишет УНН.
Детали
"Пребывание украинцев на борту Air India не подтверждается", - сообщили в МИД Украины.
Контекст
12 июня в Индии разбился пассажирский самолет Air India.
Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Индии в британскую столицу Лондон, о падении которого ранее сообщила местная пресса.
India Today сообщило, что на борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Впоследствии в компании назвали национальности людей на борту.
Министерство иностранных дел Украины заявляло, что выясняет, были ли украинцы на борту самолета Air India.