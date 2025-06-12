Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было

Пребывание граждан Украины на борту самолета Air India, который разбился в Индии, не подтверждается, сообщили журналистам в МИД, пишет УНН.

Детали

"Пребывание украинцев на борту Air India не подтверждается", - сообщили в МИД Украины.

Контекст

12 июня в Индии разбился пассажирский самолет Air India.

Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Индии в британскую столицу Лондон, о падении которого ранее сообщила местная пресса.

India Today сообщило, что на борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Впоследствии в компании назвали национальности людей на борту.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что выясняет, были ли украинцы на борту самолета Air India.