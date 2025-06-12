Авіакатастрофа в Індії: Air India підтвердила інцидент з літаком

Літак Air India, що прямував з Ахмедабада до Лондона, розбився одразу після зльоту. На борту Boeing 787-8 перебували 242 людини, міністр цивільної авіації терміново виїхав на місце події.

Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком, що виконував рейс з Ахмедабада в Індії до британської столиці Лондона, про падіння якого раніше повідомила місцева преса, пише УНН. Сьогодні, 12 червня 2025 року, рейс AI171, що виконує рейс Ахмедабад-Лондон Гатвік, став учасником інциденту. На це момент ми з’ясовуємо деталі - повідомили в авіакомпанії у соцмережах. Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що літак авіакомпанії Air India до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень. За повідомленнями, на борту Boeing 787-8 Dreamliner перебували 242 людини, у тому числі 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Візуальні дані з цього місця показали густий чорний дим у повітрі, очікуються додаткові подробиці про аварію. В Індії розбився пасажирський літак Air India: що відомо Як пише NDTV, міністр цивільної авіації Індії Раммохан Найду терміново вирушив до Ахмедабада одразу після отримання новин про авіакатастрофу. На місці працюють рятувальники та медичні бригади. Зазначається, що безпека пасажирів і реагування на надзвичайні ситуації залишаються найвищими пріоритетами. Тим часом у мережі почали поширювати кадри з місця трагедії.