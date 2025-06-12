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Авиакатастрофа в Индии: Air India подтвердила инцидент с самолетом

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Самолет Air India, направлявшийся из Ахмедабада в Лондон, разбился сразу после взлета. На борту Boeing 787-8 находились 242 человека, министр гражданской авиации срочно выехал на место происшествия.

Авиакатастрофа в Индии: Air India подтвердила инцидент с самолетом

Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Индии в британскую столицу Лондон, о падении которого ранее сообщила местная пресса, пишет УНН.

Сегодня, 12 июня 2025 года, рейс AI171, выполняющий рейс Ахмедабад-Лондон Гатвик, стал участником инцидента. На данный момент мы выясняем детали

- сообщили в авиакомпании в соцсетях.

Ранее местные СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air India в Лондон разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем. По сообщениям, на борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Визуальные данные с этого места показали густой черный дым в воздухе, ожидаются дополнительные подробности об аварии.

Как пишет NDTV, министр гражданской авиации Индии Раммохан Найду срочно отправился в Ахмедабад сразу после получения новостей об авиакатастрофе.

На месте работают спасатели и медицинские бригады. Отмечается, что безопасность пассажиров и реагирование на чрезвычайные ситуации остаются наивысшими приоритетами.

Тем временем в сети начали распространять кадры с места трагедии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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