В Индии разбился пассажирский самолет Air India: что известно

Самолет авиакомпании Air India в Лондон разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем, сообщает India Today, пишет УНН.

Детали

По данным издания, на борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Визуальные данные с этого места показали густой черный дым в воздухе, ожидаются дополнительные подробности об аварии.

Рейс был идентифицирован как Air India 171, онлайн-трекеры показали, что рейс выполнялся в 13:10 по местному времени из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в аэропорт Гатвик в Лондоне.

После аварии на место выехали службы экстренной помощи, включая семь пожарных машин.

В то же время Reuters пишет со ссылкой на источник в авиационной сфере, что самолет направлялся в Бирмингем. И пишет, что, по данным телеканалов, на борту самолета находились более 100 человек. Они также показали видео людей, которых перемещают на носилках и везут на машинах скорой помощи.

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