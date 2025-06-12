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В Індії розбився пасажирський літак Air India: що відомо

Київ • УНН

 • 13248 перегляди

Літак Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India зазнав аварії одразу після вильоту з аеропорту Ахмедабада. На борту перебувало 230 пасажирів та 12 членів екіпажу.

В Індії розбився пасажирський літак Air India: що відомо

Літак авіакомпанії Air India до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень, повідомляє India Today, пише УНН.

Деталі

За даними видання, на борту Boeing 787-8 Dreamliner перебували 242 людини, у тому числі 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Візуальні дані з цього місця показали густий чорний дим у повітрі, очікуються додаткові подробиці про аварію.

Рейс був ідентифікований як Air India 171, онлайн-трекери показали, що рейс виконувався о 13:10 за місцевим часом з міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаді до аеропорту Гатвік у Лондоні.

Після аварії на місце виїхали служби екстреної допомоги, включаючи сім пожежних машин.

Водночас Reuters пише з посиланням на джерело в авіаційній сфері, що літак прямував до Бірмінгема. І пише, що, за даними телеканалів, на борту літака перебували понад 100 осіб. Вони також показали відео людей, яких переміщують на ношах і везуть на машинах швидкої допомоги.

У Південній Кореї розбився літак ВМС: що відомо29.05.25, 09:27 • 2896 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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