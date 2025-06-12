Авіакатастрофа в Індії: МЗС з'ясовує, чи були українці на борту

Міністерство закордонних справ України з’ясовує, чи були українці на борту літака Air India, який розбився в Індії, прямуючи до британської столиці Лондона. Про це журналістам повідомили в МЗС, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи є інформація про можливе перебування українців на борту літака Air India, у МЗС відповіли: "З’ясовуємо".

Контекст

12 червня в Індії розбився пасажирський літак Air India.

В Індії розбився пасажирський літак Air India: що відомо

Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком, що виконував рейс з Ахмедабада в Індії до британської столиці Лондона, про падіння якого раніше повідомила місцева преса.

India Today пише, що на борту Boeing 787-8 Dreamliner перебували 242 людини, у тому числі 230 пасажирів і 12 членів екіпажу.