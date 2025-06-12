Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту

Министерство иностранных дел Украины выясняет, были ли украинцы на борту самолета Air India, разбившегося в Индии, направляясь в британскую столицу Лондон. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

На вопрос, есть ли информация о возможном пребывании украинцев на борту самолета Air India, в МИД ответили: "Выясняем".

Контекст

12 июня в Индии разбился пассажирский самолет Air India.

В Индии разбился пассажирский самолет Air India: что известно

Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Индии в британскую столицу Лондон, о падении которого ранее сообщила местная пресса.

India Today пишет, что на борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 230 пассажиров и 12 членов экипажа.