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Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту

Киев • УНН

 • 96354 просмотра

В Индии произошла авиакатастрофа. Министерство иностранных дел Украины выясняет, были ли среди пассажиров самолета украинские граждане.

Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту

Министерство иностранных дел Украины выясняет, были ли украинцы на борту самолета Air India, разбившегося в Индии, направляясь в британскую столицу Лондон. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.  

Детали

На вопрос, есть ли информация о возможном пребывании украинцев на борту самолета Air India, в МИД ответили: "Выясняем".

Контекст

12 июня в Индии разбился пассажирский самолет Air India.

В Индии разбился пассажирский самолет Air India: что известно12.06.25, 11:59 • 98567 просмотров

Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Индии в британскую столицу Лондон, о падении которого ранее сообщила местная пресса.

India Today пишет, что на борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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