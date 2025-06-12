Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту
Киев • УНН
В Индии произошла авиакатастрофа. Министерство иностранных дел Украины выясняет, были ли среди пассажиров самолета украинские граждане.
Министерство иностранных дел Украины выясняет, были ли украинцы на борту самолета Air India, разбившегося в Индии, направляясь в британскую столицу Лондон. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.
Детали
На вопрос, есть ли информация о возможном пребывании украинцев на борту самолета Air India, в МИД ответили: "Выясняем".
Контекст
12 июня в Индии разбился пассажирский самолет Air India.
В Индии разбился пассажирский самолет Air India: что известно12.06.25, 11:59 • 98567 просмотров
Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Индии в британскую столицу Лондон, о падении которого ранее сообщила местная пресса.
India Today пишет, что на борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 230 пассажиров и 12 членов экипажа.