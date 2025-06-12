Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Київ • УНН
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що інформація про перебування українців на борту літака Air India, що зазнав аварії, не підтвердилася. Раніше МЗС з'ясовувало, чи були українці на борту.
Перебування громадян України борту літака Air India, який розбився в Індії, не підтверджується, повідомили журналістам в МЗС, пише УНН.
Деталі
"Перебування українців на борту Air India не підтверджується", - повідомили в МЗС України.
Контекст
12 червня в Індії розбився пасажирський літак Air India.
Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком, що виконував рейс з Ахмедабада в Індії до британської столиці Лондона, про падіння якого раніше повідомила місцева преса.
India Today повідомило, що на борту Boeing 787-8 Dreamliner перебували 242 людини, у тому числі 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Згодом у компанії назвали національності людей на борту.
Міністерство закордонних справ України заявляло, що з’ясовує, чи були українці на борту літака Air India.