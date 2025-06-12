Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було

Перебування громадян України борту літака Air India, який розбився в Індії, не підтверджується, повідомили журналістам в МЗС, пише УНН.

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"Перебування українців на борту Air India не підтверджується", - повідомили в МЗС України.

Контекст

12 червня в Індії розбився пасажирський літак Air India.

Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком, що виконував рейс з Ахмедабада в Індії до британської столиці Лондона, про падіння якого раніше повідомила місцева преса.

India Today повідомило, що на борту Boeing 787-8 Dreamliner перебували 242 людини, у тому числі 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Згодом у компанії назвали національності людей на борту.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що з’ясовує, чи були українці на борту літака Air India.