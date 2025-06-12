Авіакатастрофа в Індії: відомо про щонайменше 30 загиблих

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
11:23 • 12898 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
10:59 • 24018 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Ексклюзив
10:38 • 24748 перегляди
Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
Ексклюзив
10:04 • 38827 перегляди
Квартира з ремонтом чи "після будівельників": що вигідніше купувати сьогодні
11 червня, 16:32 • 76592 перегляди
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
Ексклюзив
11 червня, 13:57 • 144006 перегляди
“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін
Ексклюзив
11 червня, 12:47 • 132780 перегляди
Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх
Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 125841 перегляди
Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту
Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 123210 перегляди
"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)
Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 106303 перегляди
Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+18°
4м/с
58%
748мм
Популярнi новини
Зеленський: Українці - не дрова, які підкидають у вогонь12 червня, 03:48 • 81584 перегляди
"Мирні" переговори: кремль намагається довести нікчемність України як держави - ISW12 червня, 04:46 • 79258 перегляди
Рубіо від імені американського народу привітав росіян з днем рф12 червня, 06:15 • 105880 перегляди
В Індії розбився пасажирський літак Air India: що відомо08:59 • 46194 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: МЗС з'ясовує, чи були українці на борту09:43 • 39305 перегляди
Публікації
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами10:12 • 38849 перегляди
Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників11 червня, 16:11 • 145763 перегляди
Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків 11 червня, 11:05 • 212896 перегляди
Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 246994 перегляди
Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно10 червня, 16:21 • 212586 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Федоров Михайло Альбертович
Джозеф Кіт Келлог
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
India
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Лондон
Реклама
УНН Lite
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros09:57 • 26654 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 80160 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 106473 перегляди
Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я10 червня, 17:29 • 110981 перегляди
Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"10 червня, 13:35 • 133169 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-160
Ту-95
Ту-22М
Бук (ЗРК)

Авіакатастрофа в Індії: відомо про щонайменше 30 загиблих

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

Літак Air India, що прямував до Лондона, розбився в Індії одразу після зльоту, загинуло щонайменше 30 людей. Літак впав на житловий район поблизу аеропорту міста Ахмедабад.

Авіакатастрофа в Індії: відомо про щонайменше 30 загиблих

Щонайменше 30 людей загинули в результаті падіння літака Air India, який прямував до Лондона з 242 людьми на борту, за кілька хвилин після вильоту з міста Ахмедабад на заході Індії в четвер, очікується, що кількість жертв зросте, повідомляє влада, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Літак прямував до аеропорту Гатвік на південь від британської столиці, повідомляє Air India, тоді як поліцейські повідомили, що він розбився в житловому районі поблизу аеропорту.

"Будівля, на яку він впав, - це гуртожиток для лікарів... ми очистили майже 70-80% території, а решту невдовзі розчистимо", - сказав журналістам старший офіцер поліції.

Індійський телеканал CNN News-18 повідомив, що літак впав на їдальню державного гуртожитку медичного коледжу B.J., убивши також багатьох студентів-медиків. Він показав частину літака на вершині будівлі.

Рятувальники повідомили, що на місці було знайдено щонайменше 30-35 тіл і що більше людей опинилися під завалами.

Міністр охорони здоров'я Індії повідомив, що в авіакатастрофі загинуло "багато людей".

Як повідомило Reuters джерело, серед пасажирів було 217 дорослих, 11 дітей і двоє немовлят. З них 169 були громадянами Індії, 53 були британцями, семеро португальцями та один канадцем, повідомляє Air India.

Сайт авіаційного стеження Flightradar24 повідомив, що це був Boeing 787-8 Dreamliner, один із найсучасніших пасажирських літаків, що знаходяться в експлуатації.

Відповідно до бази даних Aviation Safety Network, це була перша катастрофа Dreamliner, який почав комерційні польоти в 2011 році. За даними Flightradar24, літак, який розбився в четвер, здійснив перший політ у 2013 році та був доставлений Air India у січні 2014 року.

"Наразі ми з’ясовуємо деталі та будемо ділитися подальшими новинами, – заявили в Air India на X. - Постраждалих доставляють до найближчих лікарень".

Катастрофа сталася одразу після зльоту, повідомляють телеканали. На одному з каналів було показано, як літак злітає над житловим районом, а потім зникає з екрана, перш ніж з-за будинків можна побачити величезний стовп вогню, що піднімається в небо. На відео також видно, як уламки горять, а густий чорний дим піднімається в небо поблизу аеропорту.

Також показали, як людей переміщують на ношах і везуть на каретах швидкої допомоги.

За даними управління повітряним рухом в аеропорту Ахмедабад, літак вилетів о 13:39 за місцевим часом (08:09 за Гринвічем) зі злітно-посадкової смуги 23. Він подав сигнал "Mayday", сигналізуючи про надзвичайну ситуацію, але після цього літак не відповів.

Flightradar24 також повідомив, що отримав останній сигнал від літака через кілька секунд після його зльоту.

У Boeing заявили, що знають про перші повідомлення та працюють над збором додаткової інформації. Акції Boeing впали на 6,8% до 199,13 дол.

Британія співпрацює з владою Індії, щоб терміново встановити факти катастрофи та надати підтримку, ідеться в заяві МЗС країни.

"Трагедія в Ахмедабаді приголомшила і засмутила нас", - опублікував на X прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що зображення аварії є "руйнівними", і що його інформують про розвиток ситуації. Представник Букінгемського палацу сказав, що король Чарльз також отримує інформацію.

Офіс міністра авіації Індії повідомив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді наказав негайно забезпечити всю підтримку рятувальним операціям.

Ахмедабад є головним містом рідного штату Моді Гуджарату.

Аеропорт Ахмедабаду заявив, що негайно призупинив усі польоти. Аеропортом керує індійський конгломерат Adani Group.

Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було12.06.25, 13:59 • 23245 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Кір Стармер
Boeing
Рейтер
India
Нарендра Моді
Чарльз III
Канада
Велика Британія
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9