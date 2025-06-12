Авіакатастрофа в Індії: відомо про щонайменше 30 загиблих

Щонайменше 30 людей загинули в результаті падіння літака Air India, який прямував до Лондона з 242 людьми на борту, за кілька хвилин після вильоту з міста Ахмедабад на заході Індії в четвер, очікується, що кількість жертв зросте, повідомляє влада, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Літак прямував до аеропорту Гатвік на південь від британської столиці, повідомляє Air India, тоді як поліцейські повідомили, що він розбився в житловому районі поблизу аеропорту.

"Будівля, на яку він впав, - це гуртожиток для лікарів... ми очистили майже 70-80% території, а решту невдовзі розчистимо", - сказав журналістам старший офіцер поліції.

Індійський телеканал CNN News-18 повідомив, що літак впав на їдальню державного гуртожитку медичного коледжу B.J., убивши також багатьох студентів-медиків. Він показав частину літака на вершині будівлі.

Рятувальники повідомили, що на місці було знайдено щонайменше 30-35 тіл і що більше людей опинилися під завалами.

Міністр охорони здоров'я Індії повідомив, що в авіакатастрофі загинуло "багато людей".

Як повідомило Reuters джерело, серед пасажирів було 217 дорослих, 11 дітей і двоє немовлят. З них 169 були громадянами Індії, 53 були британцями, семеро португальцями та один канадцем, повідомляє Air India.

Сайт авіаційного стеження Flightradar24 повідомив, що це був Boeing 787-8 Dreamliner, один із найсучасніших пасажирських літаків, що знаходяться в експлуатації.

Відповідно до бази даних Aviation Safety Network, це була перша катастрофа Dreamliner, який почав комерційні польоти в 2011 році. За даними Flightradar24, літак, який розбився в четвер, здійснив перший політ у 2013 році та був доставлений Air India у січні 2014 року.

"Наразі ми з’ясовуємо деталі та будемо ділитися подальшими новинами, – заявили в Air India на X. - Постраждалих доставляють до найближчих лікарень".

Катастрофа сталася одразу після зльоту, повідомляють телеканали. На одному з каналів було показано, як літак злітає над житловим районом, а потім зникає з екрана, перш ніж з-за будинків можна побачити величезний стовп вогню, що піднімається в небо. На відео також видно, як уламки горять, а густий чорний дим піднімається в небо поблизу аеропорту.

Також показали, як людей переміщують на ношах і везуть на каретах швидкої допомоги.

За даними управління повітряним рухом в аеропорту Ахмедабад, літак вилетів о 13:39 за місцевим часом (08:09 за Гринвічем) зі злітно-посадкової смуги 23. Він подав сигнал "Mayday", сигналізуючи про надзвичайну ситуацію, але після цього літак не відповів.

Flightradar24 також повідомив, що отримав останній сигнал від літака через кілька секунд після його зльоту.

У Boeing заявили, що знають про перші повідомлення та працюють над збором додаткової інформації. Акції Boeing впали на 6,8% до 199,13 дол.

Британія співпрацює з владою Індії, щоб терміново встановити факти катастрофи та надати підтримку, ідеться в заяві МЗС країни.

"Трагедія в Ахмедабаді приголомшила і засмутила нас", - опублікував на X прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що зображення аварії є "руйнівними", і що його інформують про розвиток ситуації. Представник Букінгемського палацу сказав, що король Чарльз також отримує інформацію.

Офіс міністра авіації Індії повідомив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді наказав негайно забезпечити всю підтримку рятувальним операціям.

Ахмедабад є головним містом рідного штату Моді Гуджарату.

Аеропорт Ахмедабаду заявив, що негайно призупинив усі польоти. Аеропортом керує індійський конгломерат Adani Group.

Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було