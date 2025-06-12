Авиакатастрофа Boeing 787-8 в Индии: полиция сообщила как минимум об одном выжившем – Ani
Киев • УНН
В индийском городе Ахмедабад произошла авиакатастрофа Boeing 787-8. Полиция сообщает об одном выжившем, но число погибших может возрасти, поскольку самолет упал в жилом районе.
По меньшей мере, один выживший обнаружен после катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмедабад. Об этом сообщает индийское агентство Ani со ссылкой на местного комиссара полиции, передает УНН.
Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Его нашли в больнице, где пострадавший находится на лечении. Пока что ничего не могу сказать о точном количестве погибших. Число погибших может возрасти, поскольку самолет упал в жилом районе
Детали
В то же время, в полиции не уточнили, найденный выживший находился на борту самолета, потерпевшего крушение, или находился в людном жилом квартале, где на общежитие упал пассажирский лайнер.
Дополнение
На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела. Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого было 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле.
Газета Indian Express сообщила, что все 242 человека на борту погибли, со ссылкой на полицию. Среди пассажиров было 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев, сообщил Reuters источник.
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