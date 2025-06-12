Авиакатастрофа Boeing 787-8 в Индии: полиция сообщила как минимум об одном выжившем – Ani

По меньшей мере, один выживший обнаружен после катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмедабад. Об этом сообщает индийское агентство Ani со ссылкой на местного комиссара полиции, передает УНН.

Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Его нашли в больнице, где пострадавший находится на лечении. Пока что ничего не могу сказать о точном количестве погибших. Число погибших может возрасти, поскольку самолет упал в жилом районе - сказал комиссар полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малик.

Детали

В то же время, в полиции не уточнили, найденный выживший находился на борту самолета, потерпевшего крушение, или находился в людном жилом квартале, где на общежитие упал пассажирский лайнер.

Дополнение

На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела. Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого было 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле.

Газета Indian Express сообщила, что все 242 человека на борту погибли, со ссылкой на полицию. Среди пассажиров было 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев, сообщил Reuters источник.

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Из них 169 были гражданами Индии, 53 были британцами, семь португальцами и один канадцем, сообщает Air India.

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