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Авиакатастрофа Boeing 787-8 в Индии: полиция сообщила как минимум об одном выжившем – Ani

Киев • УНН

 • 2094 просмотра

В индийском городе Ахмедабад произошла авиакатастрофа Boeing 787-8. Полиция сообщает об одном выжившем, но число погибших может возрасти, поскольку самолет упал в жилом районе.

Авиакатастрофа Boeing 787-8 в Индии: полиция сообщила как минимум об одном выжившем – Ani

По меньшей мере, один выживший обнаружен после катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмедабад. Об этом сообщает индийское агентство Ani со ссылкой на местного комиссара полиции, передает УНН.

Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Его нашли в больнице, где пострадавший находится на лечении. Пока что ничего не могу сказать о точном количестве погибших. Число погибших может возрасти, поскольку самолет упал в жилом районе

- сказал комиссар полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малик.

Детали

В то же время, в полиции не уточнили, найденный выживший находился на борту самолета, потерпевшего крушение, или находился в людном жилом квартале, где на общежитие упал пассажирский лайнер.

Дополнение

На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела. Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого было 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле.

Газета Indian Express сообщила, что все 242 человека на борту погибли, со ссылкой на полицию. Среди пассажиров было 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев, сообщил Reuters источник.

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Из них 169 были гражданами Индии, 53 были британцами, семь португальцами и один канадцем, сообщает Air India.

Авиакатастрофа в Индии: считается, что никто не выжил - AFP12.06.25, 15:35 • 2042 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

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