Авіакатастрофа в Індії: знайдено вже 204 тіла
Київ • УНН
На місці падіння літака в Індії знайдено 204 тіла. Літак, на борту якого було 242 людини, впав на гуртожиток, що призвело до загибелі пасажирів і людей на землі.
Загалом на місці падіння пасажирського літака з 242 людьми на борту в Індії було знайдено 204 тіла, повідомив Reuters начальник міської поліції Г'янендра Сінгх Малік, пише УНН.
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Малік сказав, що знайдено тіла можуть включати як пасажирів, так і людей, які загинули на землі після того, як літак впав на гуртожиток медичного коледжу за межами аеропорту під час обіду.
Газета Indian Express повідомила, що всі 242 людини на борту загинули, з посиланням на поліцію.
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Серед пасажирів було 217 дорослих, 11 дітей і двоє немовлят, повідомило Reuters джерело.
З них 169 були громадянами Індії, 53 були британцями, семеро португальцями та один канадцем, повідомляє Air India.
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