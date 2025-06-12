Авіакатастрофа в Індії: знайдено вже 204 тіла

Загалом на місці падіння пасажирського літака з 242 людьми на борту в Індії було знайдено 204 тіла, повідомив Reuters начальник міської поліції Г'янендра Сінгх Малік, пише УНН.

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Малік сказав, що знайдено тіла можуть включати як пасажирів, так і людей, які загинули на землі після того, як літак впав на гуртожиток медичного коледжу за межами аеропорту під час обіду.

Газета Indian Express повідомила, що всі 242 людини на борту загинули, з посиланням на поліцію.

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Серед пасажирів було 217 дорослих, 11 дітей і двоє немовлят, повідомило Reuters джерело.

З них 169 були громадянами Індії, 53 були британцями, семеро португальцями та один канадцем, повідомляє Air India.

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