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В Air India подтвердили, что в авиакатастрофе выжил только один человек

Киев • УНН

 • 254 просмотра

В авиакатастрофе в Ахмедабаде выжил только один пассажир. Погибли 229 пассажиров и 12 членов экипажа, а выживший – гражданин Великобритании индийского происхождения.

В Air India подтвердили, что в авиакатастрофе выжил только один человек

Air India подтвердила, что только один человек на борту рейса 171 выжил в сегодняшней катастрофе в Ахмедабаде, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В компании сообщили о гибели 229 пассажиров и 12 членов экипажа, добавляя, что единственный выживший находится в больнице.

"Выжил гражданин Великобритании индийского происхождения. Air India выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Наши усилия сейчас полностью сосредоточены на потребностях всех пострадавших, их семей и близких", - говорится в сообщении.

Авиакомпания добавляет, что "полностью сотрудничает с властями, расследующими этот инцидент".

Авиакатастрофа в Индии: Air India подтвердила инцидент с самолетом12.06.25, 12:35 • 3004 просмотра

Дополнение

Местные СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air India в Лондон разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем. Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом.

На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела. Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого было 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле. По меньшей мере один выживший обнаружен после катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмедабад. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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