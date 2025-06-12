В Air India подтвердили, что в авиакатастрофе выжил только один человек

Air India подтвердила, что только один человек на борту рейса 171 выжил в сегодняшней катастрофе в Ахмедабаде, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В компании сообщили о гибели 229 пассажиров и 12 членов экипажа, добавляя, что единственный выживший находится в больнице.

"Выжил гражданин Великобритании индийского происхождения. Air India выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Наши усилия сейчас полностью сосредоточены на потребностях всех пострадавших, их семей и близких", - говорится в сообщении.

Авиакомпания добавляет, что "полностью сотрудничает с властями, расследующими этот инцидент".

Авиакатастрофа в Индии: Air India подтвердила инцидент с самолетом

Дополнение

Местные СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air India в Лондон разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг днем. Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом.

На месте падения самолета в Индии найдено 204 тела. Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого было 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле. По меньшей мере один выживший обнаружен после катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмедабад.