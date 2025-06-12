Авіакатастрофа в Індії: названо національності пасажирів, які були на літаку

Авіакомпанія Air India повідомила про національності пасажирів, які були на борту літака, який розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії, передає УНН.

Деталі

Авіакомпанія Air India підтверджує, що рейс AI171, що прямував з Ахмедабаду до Лондона Гатвік, сьогодні потрапив в аварію після зльоту.

На борту літака Boeing 787-8, який вилетів з Ахмедабаду о 13:38, перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії. Постраждалих доставляють до найближчих лікарень - йдеться в повідомленні.

Контекст

В Індії розбився пасажирський літак Air India.

Авіакомпанія Air India підтвердила інцидент зі своїм літаком, що виконував рейс з Ахмедабада в Індії до британської столиці Лондона, про падіння якого раніше повідомила місцева преса.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що з’ясовує, чи були українці на борту літака Air India, який розбився в Індії, прямуючи до британської столиці Лондона.