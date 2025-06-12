Авиакатастрофа в Индии: названы национальности пассажиров, находившихся на борту самолета

Авиакомпания Air India сообщила о национальностях пассажиров, которые были на борту самолета, который разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии, передает УНН.

Детали

Авиакомпания Air India подтверждает, что рейс AI171, следовавший из Ахмедабада в Лондон Гатвик, сегодня попал в аварию после взлета.

На борту самолета Boeing 787-8, вылетевшего из Ахмедабада в 13:38, находились 242 пассажира и члена экипажа. Из них 169 – граждане Индии, 53 – граждане Великобритании, 1 – гражданин Канады и 7 – граждане Португалии. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы - говорится в сообщении.

Контекст

В Индии разбился пассажирский самолет Air India.

Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Индии в британскую столицу Лондон, о падении которого ранее сообщила местная пресса.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что выясняет, были ли украинцы на борту самолета Air India, который разбился в Индии, направляясь в британскую столицу Лондон.