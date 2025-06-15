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В Індії гвинтокрил розбився в Гімалаях: семеро загиблих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 262 перегляди

В індійському штаті Уттаракханд розбився гвинтокрил, що прямував з Кедарнатха. На борту перебували семеро людей, включно з дитиною, всі вони загинули.

В Індії гвинтокрил розбився в Гімалаях: семеро загиблих, серед них дитина

В Індії внаслідок падіння гвинтокрила загинули 7 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За даними ЗМІ, літальний апарат прямував з Кедарнатха вздовж популярного індійського паломницького маршруту в Гімалаях. Серед загиблих були ще пілот і дитина віком два роки. На борту рейсу, що прямував до Гупткарші - одного з популярних місць в Індії для паломників, перебували п'ять пасажирів, одна дитина та один член екіпажу.

Як повідомляє The Times of India, першими про катастрофу повідомили місцеві жителі. рятувальні команди були негайно відправлені на місце події, і разом з місцевою поліцією проводили операцію з пошуку тіл загиблих.

Довідка

Катастрофа гвинтокрила Aryan Aviation сталась в індійському штаті Уттаракханд 15 червня. Літальний апарат здійснював рейс з храму Кедарнатх до Гуптакаші. На борту перебували сім осіб: шестеро паломників - п'ятеро дорослих і дитина - та пілот.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що літак авіакомпанії Air India до Лондона розбився невдовзі після зльоту біля аеропорту Ахмедабада на заході Індії в четвер вдень.  

Пізніше Air India підтвердила, що лише одна людина на борту рейсу вижила після катастрофи.

Євген Устименко

Євген Устименко

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