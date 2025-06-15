Трагедія у Туреччині: розбилися дві повітряні кулі, є загиблий і десятки поранених

Жахлива аварія сталася поблизу долини Іхлара в турецькій провінції Аксарай - пілот повітряної кулі загинув, ще 19 індонезійських туристів зазнали поранень. За попередніми даними, причиною став різкий порив вітру, який змусив кулю здійснити аварійну посадку. Про це пише УНН із посиланням на NewsSky.

Деталі

Аварія сталася поблизу долини Іхлара в провінції Аксарай - повідомляє інформаційне агентство Ільхас.

За словами офіційних осіб, "пілот загинув, а 19 індонезійських туристів отримали поранення". Інцидент начебто стався після раптової зміни вітру.

Повітряна куля намагалася здійснити жорстку посадку поблизу села Гезлукую в провінції Аксарай, коли пілот випав з кошика кулі, а його ноги заплуталися в мотузці - повідомив губернатор Мехмет Алі Кумбузоглу.

На жаль, наш пілот застряг під кошиком і загинув – сказав він, додавши, що постраждалих туристів доставили до лікарні.

Доповнення

Ще одна повітряна куля, що злетіла з того ж місця в долині Ілхара, також здійснила жорстку посадку рано вранці в неділю, внаслідок чого 12 індійських туристів були поранені та доставлені до лікарні - повідомили місцеві ЗМІ.

В Індії гвинтокрил розбився в Гімалаях: семеро загиблих, серед них дитина