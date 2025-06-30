Шарлиз Терон раскритиковала Джеффа Безоса и Лорен Санчес из-за их громкой свадьбы за 50 миллионов долларов

Актриса Шарлиз Терон была не очень впечатлена звездной свадьбой Джеффа Безоса и Лорен Санчес стоимостью 50 миллионов долларов в Венеции. Звезда сериала "Старая гвардия" раскритиковала магната Amazon и его новую жену во время проведения пятой ежегодной вечеринки для проекта Charlize Theron Africa Outreach Project в субботу, пишет УНН со ссылкой на Page Six.

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Я думаю, что мы, возможно, единственные, кто не получил приглашения на свадьбу Безоса. Но это нормально, потому что они плохие, а мы крутые — хладнокровно сказала актриса на сцене во время мероприятия на заднем дворе Universal Studios в Лос-Анджелесе.

Шарлиз Терон была не очень впечатлена звездной свадьбой Джеффа Безоса и Лорен Санчес стоимостью 50 миллионов долларов в Венеции.

49-летняя обладательница "Оскара" поблагодарила своих гостей за то, что они "нашли время, чтобы быть частью этого, особенно когда кажется, что мир горит".

Терон продолжила: "Здесь, в Лос-Анджелесе, в США и по всему миру мы быстро движемся назад. Иммиграционная политика разрушила жизни семей, а не преступников; права женщин с каждым днем ​​становятся все меньше; жизни квир- и трансгендерных людей все чаще стираются; а гендерно обусловленное насилие растет".

Пока толпа аплодировала ее словам, она, как сообщается, добавила: "Да, пусть им будет конец".

Хотя Терон не была в списке гостей на трехдневном свадебном празднике Безоса и Санчес, множество звезд первой величины и влиятельных игроков съехались в Венецию, чтобы поздравить пару.

Ким и Хлои Кардашьян, Крис Дженнер, Том Брэйди, Орландо Блум, Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Ашер, Сидни Суини и другие знаменитости посетили празднование. Программа включала пышную приветственную вечеринку и вечеринку в пижамной тематике, которая продолжалась всю ночь.

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии

Однако это чрезвычайно громкое событие вызвало негативную реакцию протестующих в Венеции, которые требовали от 61-летнего Безоса платить больше налогов. Перед свадьбой международная экологическая группа Greenpeace разместила на площади Святого Марка большой баннер, направленный против основателя Amazon.

Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете уплатить больше налогов - заявили активисты.

Организация также опубликовала в Instagram видео с открытием баннера, подпись к которому утверждала: "Джефф Безос платит своим сотрудникам зарплату, которая находится на уровне бедности, и избегает налогов. Неудивительно, что он может позволить себе закрыть половину Венеции для своей свадьбы на этой неделе".

Представитель протестной группы "Безосу нет места" также осудил свадьбу миллиардера, заявив Page Six: "Мы отвергаем эксплуататорскую логику, которая рассматривает город как товар. Ещё больше нас беспокоит мэр, который предпочитает продавать Венецию, а не решать реальные проблемы, с которыми сталкиваются ее жители — рост стоимости жизни, цен на жилье, уменьшение числа населения исторического центра".

Дополнение

Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес поженились. Звезды реалити-шоу, актеры, королевские особы и целый ряд знаменитостей первой величины приехали в Венецию на пышную свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес.