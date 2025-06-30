Військовий відповів, чи дійсно ворог просувається на Запоріжжі
Київ • УНН
Командир роти БПЛА "Крилата ватага" повідомив про динамічні бої на Запорізькому напрямку, де фронт постійно змінюється. російські війська щоденно здійснюють штурмові дії піхотою та технікою.
російські загарбники здійснюють штурмові дії на Запорізькому напрямку. Є просування і є відбиття, тобто фронт динамічний й ведуться бої. Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Крилата ватага" 102 окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського з позивним "Крук" в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
"Крук" прокоментував, чи дійсно ворог просувається на Запорізькому напрямку.
Противник здійснює штурмові дії. Важко сказати, що ворог просувається, оскільки ми активно його відбиваємо. Тобто є просування, є відбиття. Фронт динамічний. Сьогодні вони умовно пройшли 100-200 метрів, завтра ми їх звідти вилили й вони знову посунулися
За його словами, ворог не залишає спроб й вже доволі тривалий час відправляє й відправляє людей.
Кожного дня відбуваються штурмові дії, кожного дня йдуть групи піхоти їде техніка, проводяться артилерійські обстріли, здійснюються авіаційні удари…Ведуться бої, фронт динамічний наразі
Контекст
Аналітичний проєкт DeepState повідомляв 29 червня, що ворог просунувся у Малинівці Пологівського району у Запорізькій області.
Нагадаємо
Вчора, 29 червня, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявляв, що жодних втрат позицій в Кам'янському на Запоріжжі українські військові не понесли. Вони тримають цей населений пункт й успішно відбивають російські атаки.