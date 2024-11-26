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Минобороны рф признало удары ракетами ATACMS по курской области

Минобороны рф признало удары ракетами ATACMS по курской области

Киев  •  УНН

 • 5264 просмотра

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Минобороны рф подтвердило два удара ракетами ATACMS по военным объектам в курской области за последние три дня. Были атакованы зенитный ракетный дивизион С-400 и аэродром Курск-Восточный.

Минобороны россии признало удары ВСУ ракетами ATACMS по армейским объектам в курской области рф, передает УНН.

"По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в курской области", - заявили в минобороны рф.

Минобороны страны агрессора заявляет, что 23 ноября Украина пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства нанесла удар в районе н.п. Лотаревка (37 км сев.-зап. Курск) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, якобы три ракеты ATACM были уничтожены, а две – достигли цели.

"В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", - говориться в сообщении.

Минобороны россии также сообщило, что 25 ноября ВСУ нанесли еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Якобы семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Министерство обороны рф заявило, что якобы контролирует обстановку. Также страна-агрессор пригрозил, что готовятся ответные действия.

Дополнение

росСМИ сообщали, что баллистические ракеты ATACMS уничтожили систему ПВО в курской области рф в субботу, 23 ноября. Четверо российских военнослужащих погибли.

"Astra" писала, в ночь с 24 на 25 ноября в результате атаки ATACMS на военный аэродром "Халино" в курской области были ранены двое военнослужащих рф.

25 ноября в Белом доме подтвердили право Украины использовать ATACMS на территории рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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