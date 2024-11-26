Минобороны рф признало удары ракетами ATACMS по курской области
Киев • УНН
Минобороны рф подтвердило два удара ракетами ATACMS по военным объектам в курской области за последние три дня. Были атакованы зенитный ракетный дивизион С-400 и аэродром Курск-Восточный.
Минобороны россии признало удары ВСУ ракетами ATACMS по армейским объектам в курской области рф, передает УНН.
"По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в курской области", - заявили в минобороны рф.
Минобороны страны агрессора заявляет, что 23 ноября Украина пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства нанесла удар в районе н.п. Лотаревка (37 км сев.-зап. Курск) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.
В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, якобы три ракеты ATACM были уничтожены, а две – достигли цели.
"В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", - говориться в сообщении.
Минобороны россии также сообщило, что 25 ноября ВСУ нанесли еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Якобы семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.
Министерство обороны рф заявило, что якобы контролирует обстановку. Также страна-агрессор пригрозил, что готовятся ответные действия.
Дополнение
росСМИ сообщали, что баллистические ракеты ATACMS уничтожили систему ПВО в курской области рф в субботу, 23 ноября. Четверо российских военнослужащих погибли.
"Astra" писала, в ночь с 24 на 25 ноября в результате атаки ATACMS на военный аэродром "Халино" в курской области были ранены двое военнослужащих рф.
25 ноября в Белом доме подтвердили право Украины использовать ATACMS на территории рф.