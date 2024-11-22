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The New York Times: возвращение Украине ядерного оружия - слишком сложный шаг

The New York Times: возвращение Украине ядерного оружия - слишком сложный шаг

Киев  •  УНН

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Чиновники США и Европы обсуждают возможность возвращения Украине ядерного оружия как сдерживающий фактор против РФ. NYT отмечает, что такой шаг будет иметь серьезные последствия и будет сложным в реализации.

Для Украины важно иметь в запасе достаточную огневую мощь, и в этом смысле, огромным сдерживающим фактором было бы возвращение ядерного оружия. Но такой шаг имел бы серьезные последствия, говорится в материале NYT, передает УНН.

Детали

Официальные лица США и Европы обсуждают сдерживание агрессивного наступления России. Помимо накопления арсенала, благодаря последним решениям Белого дома, Байден также мог бы вернуть в Украину ядерное оружие, изъятое у него после распада Советского Союза.

Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия

 - пишет NYT.

Контекст

Ситуация на поле боя в Украине сложная, шаги правительства США подвергаются критике, как запоздалые. С одной стороны, решение Вашингтона позволило Украине использовать ракеты ATACMS для удара вглубь РФ (с учетом определенных ограничений), и кроме этого, одобрена поставка Украине американских противопехотных мин. Но все это производит впечатление действий "в последнюю минуту" для предоставления того, что Украина просила годами. 

С другой стороны остается неопределенность относительно следующих шагов новоизбранного президента Дональда Трампа. Также есть риск эскалации со стороны рф в ответ на разрешение Украине ударить вглубь России ракетами ATACMS. 

Среди некоторых чиновников есть мнения, что даже при условии дополнительной помощи, Украине будет трудно вернуть захваченные Россией территории, пишет NYT.

Другие эксперты отмечают, что ускорение вооружения Украины в последние месяцы правления администрации Байдена могло бы помочь Украине обеспечить соблюдение линии прекращения огня или перемирия, если урегулирование будет достигнуто.

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Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, сказал в интервью, что для успешного прекращения огня Украина и ее союзники должны изменить импульс на линии фронта, чтобы создать условия для переговоров.

Украина также должна иметь в запасе достаточную огневую мощь, чтобы сдерживать любые нарушения режима прекращения огня

- сказал он.

Например: арсенал оружия большой дальности, чтобы нанести немедленный урон, если россия возобновит боевые действия.

Украинская армия выстояла более двух с половиной лет против большего, более мощного противника, напомнил Загороднюк.

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Еще один важный фактор - это приглашение присоединиться к НАТО.

Но этого не удалось получить при Байдене.  The New York Times пишет, что приглашение маловероятно во время президентства господина Трампа.

Дополнение

Возможные миллиарды долларов оружия в США и Европе на следующий период не считаются убедительной перспективой, но есть понимание относительно действий в ближайшие месяцы.

Министр обороны Ллойд Дж. Остин III и высокопоставленные украинские военные обсуждали, какое оружие и боеприпасы Соединенные Штаты, вероятно, пришлют в течение следующих пяти месяцев - или примерно до марта - чтобы украинское командование могло соответствующим образом составить бюджет своих военных планов.

Напомним,

УНН передавал, что Пентагон представил новую стратегию ядерного сдерживания из-за усиления ядерного потенциала других стран. США модернизируют вооружение и планируют сдерживать одновременно несколько ядерных противников.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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