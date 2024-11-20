США готовы списать Украине половину долга в $4,65 млрд: что известно об условиях
Киев • УНН
Администрация Байдена подала в Конгресс заявление о намерении отменить половину экономического долга Украины. Решение может быть принято после президентских выборов в США 15 ноября 2024 года.
США планируют отменить половину долга Украины на экономическую помощь 4,65 миллиарда долларов. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Детали
Администрация президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление, в котором выразила намерение отменить половину долга Украины на экономическую помощь. Речь идет о примерно 4,65 миллиарда долларов из общего объема экономического займа, который был предоставлен Украине как часть пакета поддержки.
Согласно условиям законодательства, принятого в апреле 2024 года, Вашингтон предоставил Киеву около 10 миллиардов долларов в качестве условно-возвратной экономической помощи. Закон предусматривает, что эта сумма может быть частично прощена. Байдену предоставлены полномочия отменить до 50% займа, начиная с 15 ноября 2024 года - после президентских выборов в США. Остальные 50% могут быть отменены уже следующим президентом США 1 января 2026 года.
Решение уведомить Конгресс о намерении отменить часть долга является частью усилий администрации по поддержке Украины в ее экономической и военной борьбе. Теперь, после сообщения от Белого дома, Конгресс имеет время на рассмотрение возможных возражений. Однако представители администрации считают, что возражения со стороны законодателей маловероятны, учитывая широкую двухпартийную поддержку помощи Украине в Конгрессе.
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