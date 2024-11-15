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США планируют дополнительные санкции для ограничения торговли энергоносителями с россией - СМИ

Киев  •  УНН

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Администрация Байдена рассматривает новые санкции против россии, запрещающие американским банкам работать с Газпромбанком.

США могут ввести дополнительные финансовые санкции против россии еще до конца президентского срока Джо Байдена. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на источники среди должностных лиц Евросоюза, передает УНН.

Детали

Сообщается, что администрация уходящего президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения дополнительных финансовых санкций в отношении россии. Администрация президента США принимает меры для того, чтобы запретить американским банкам сотрудничать с Газпромбанком – крупным российским кредитором, который играет ключевую роль во многих жнергетических сделках.

США уведомили другие страны G7 о том, что примут решение о мерах не ранее конца месяца.

Добавим

Отмечается, что администрация Байдена намерена усилить давление на россию до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность. В частности, европейские лидеры призывают администрацию Байдена предоставить больше оружия и усилить санкции против рф до окончания президентского срока, готовясь к возможному сокращению поддержки Украины при Трампе.

Министерство обороны США планирует предоставить Украине военную помощь на 7,1 млрд долларов до конца каденции Байдена. Пакеты помощи будут поступать почти каждую неделю в течение следующих 70 дней.

Байден говорил с Трампом о важности поддержки Украины для нацбезопасности США - Белый дом14 нояб. 2024, 11:50 • 21420 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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