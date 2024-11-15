Пентагон готовит передать Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда долларов до конца каденции Байдена

Пентагон планирует предоставить Украине помощь на 7,1 миллиарда долларов до конца каденции президента Байдена. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

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Во время брифинга заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что администрация Джо Байдена интенсивно работает, чтобы передать Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда долларов.

По словам Сингх, предоставление этой помощи будет происходить за счет ресурсов, хранящихся в арсеналах Пентагона, и все это будет осуществлено в рамках ограниченного времени - менее 70 дней до завершения каденции действующего президента.

Администрация США настроена быстро реализовать эти планы, и по словам Сингх, пакеты помощи для Украины будут поступать регулярно, почти каждую неделю, в течение следующих месяцев.

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