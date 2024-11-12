США осталось $7,1 млрд на военную поддержку Украины: куда пойдут средства
Киев • УНН
Пентагон сообщил о наличии еще $7,1 млрд для военной поддержки Украины в рамках USAI. Средства включают $4,3 млрд на 2024 год и $2,8 млрд возвращенных средств.
У США осталось $7,1 миллиарда для военной поддержки Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона на брифинге, передает УНН.
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По словам пресс-секретаря Пентагона, эти средства включают $4,3 миллиарда для финансового года 2024 и $2,8 миллиарда возвращенных средств, из которых $2,21 миллиарда остаются в США.
Представитель Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат активно оказывать помощь Украине, используя эти ресурсы для обеспечения необходимых средств для сдерживания российской агрессии.
Кроме того, еще примерно $2,2 миллиарда доступны в рамках программы USAI, что также будет способствовать усилению обороноспособности Украины.
Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон16 февр. 2024, 02:49 • 47059 просмотров