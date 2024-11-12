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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США осталось $7,1 млрд на военную поддержку Украины: куда пойдут средства

США осталось $7,1 млрд на военную поддержку Украины: куда пойдут средства

Киев  •  УНН

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Пентагон сообщил о наличии еще $7,1 млрд для военной поддержки Украины в рамках USAI. Средства включают $4,3 млрд на 2024 год и $2,8 млрд возвращенных средств.

У США осталось $7,1 миллиарда для военной поддержки Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона на брифинге, передает УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря Пентагона, эти средства включают $4,3 миллиарда для финансового года 2024 и $2,8 миллиарда возвращенных средств, из которых $2,21 миллиарда остаются в США.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат активно оказывать помощь Украине, используя эти ресурсы для обеспечения необходимых средств для сдерживания российской агрессии.

Кроме того, еще примерно $2,2 миллиарда доступны в рамках программы USAI, что также будет способствовать усилению обороноспособности Украины.

Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон16 февр. 2024, 02:49 • 47059 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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