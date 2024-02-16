Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон

Соединенные Штаты настроены и в дальнейшем решительно поддерживать Украину оружием, проведением учений и обеспечением профессиональных советов по применению западной тактики ведения боевых действий. Об этом сказал в четверг представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает УНН.

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Мы продолжим поддерживать их, и мы продолжим предоставлять им лучшие советы, но, в конце концов, Украина сама будет планировать и выполнять собственные операции отметил представитель Пентагона.

В этой связи он подчеркнул, что Украина уже давно демонстрирует эффективность на поле боя. Райдер напомнил, что ВСУ вернули 50% захваченных РФ территорий и продолжают тяжелую борьбу несмотря на то, что россияне бросают в бой значительное количество сил и средств.

Райдер также отметил, что Соединенные Штаты в дальнейшем будут тесно сотрудничать с международным сообществом. В этом контексте он напомнил, что только в среду состоялась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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