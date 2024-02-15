Глава Пентагона вернулся к работе после лечения

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  100446 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  170271 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  201675 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  173154 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  171796 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  195992 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  238727 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242995 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  228205 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326499 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Пентагона вернулся к работе после лечения

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к исполнению своих обязанностей в Пентагоне после того, как был выписан из больницы и прошел реабилитацию.

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Глава Пентагона вернулся к работе после лечения

ССО показали зачистку наблюдательных постов врага на Южном направлении

Украинские спецназовцы с помощью беспилотника уничтожили командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов противника в Херсонской области, после чего зачистили территорию.

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ССО показали зачистку наблюдательных постов врага на Южном направлении

Украина будет не только покупать, но и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN - посол

Посол Украины заявил, что Киев хочет купить и помочь в разработке двигателей для турецких истребителей пятого поколения KAAN.

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Украина будет не только покупать, но и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN - посол

Галущенко обсудил с заместителем Блинкена сотрудничество Украины и США в атомной отрасли

Соединенные Штаты продолжат поддерживать энергетический сектор Украины и будут способствовать диверсификации поставок ядерного топлива, заявил Джеффри Пайетт.

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Галущенко обсудил с заместителем Блинкена сотрудничество Украины и США в атомной отрасли

В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы

Министерство образования и науки объявило, что 2023/2024 учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года, то есть летние каникулы снова закончатся в конце июня.

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В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы

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Сообщается о первом известном летальном случае от недавно открытого вируса Alaskapox, когда пожилой мужчина с подавленной иммунной системой умер от вируса, который распространяется через контакт с инфицированными животными.

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В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек остались без отопления, в ряде домов нет света

В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек на проспекте Строителей остались без отопления из-за очередного прорыва коммуникаций.

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россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших

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россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших

Новые члены Координационной платформы доноров выделят более 5,5 млрд долларов на восстановление Украины

Новые члены Координационной платформы доноров выделят более $5,5 млрд на восстановление Украины, чтобы помочь избежать финансовой нестабильности в 2024 году.

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Новые члены Координационной платформы доноров выделят более 5,5 млрд долларов на восстановление Украины

В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии

Чешский доброволец, который воевал за Украину, погиб в боях за Авдеевку во время минометного обстрела.

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В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии