Глава Пентагона вернулся к работе после лечения

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к полноценному исполнению обязанностей после очередной госпитализации и непродолжительного периода реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны США, пишет УНН.

Министр обороны Ллойд Остин сегодня вернулся к работе в Пентагоне - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в течение последних дней Остин работал из дома, после того, как 13 февраля его выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида.

Напомним

11 февраля Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования в связи с симптомами, указывающими на неотложные проблемы урологического характера.