Глава Пентагона вернулся к работе после лечения
Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к исполнению своих обязанностей в Пентагоне после того, как был выписан из больницы и прошел реабилитацию.
ССО показали зачистку наблюдательных постов врага на Южном направлении
Украинские спецназовцы с помощью беспилотника уничтожили командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов противника в Херсонской области, после чего зачистили территорию.
Украина будет не только покупать, но и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN - посол
Посол Украины заявил, что Киев хочет купить и помочь в разработке двигателей для турецких истребителей пятого поколения KAAN.
Галущенко обсудил с заместителем Блинкена сотрудничество Украины и США в атомной отрасли
Соединенные Штаты продолжат поддерживать энергетический сектор Украины и будут способствовать диверсификации поставок ядерного топлива, заявил Джеффри Пайетт.
В МОН рассказали, когда закончится учебный год для школьников и сколько продлятся летние каникулы
Министерство образования и науки объявило, что 2023/2024 учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года, то есть летние каникулы снова закончатся в конце июня.
Аляскапокс: что известно о недавно обнаруженном вирусе после первого летального случая
Сообщается о первом известном летальном случае от недавно открытого вируса Alaskapox, когда пожилой мужчина с подавленной иммунной системой умер от вируса, который распространяется через контакт с инфицированными животными.
В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек остались без отопления, в ряде домов нет света
В оккупированном Мариуполе 12 многоэтажек на проспекте Строителей остались без отопления из-за очередного прорыва коммуникаций.
россияне ударили БПЛА по поселку на Харьковщине: двое пострадавших
Двое гражданских получили ранения во время обстрела армией рф села Двуречная в Харьковской области с помощью беспилотника.
Новые члены Координационной платформы доноров выделят более 5,5 млрд долларов на восстановление Украины
Новые члены Координационной платформы доноров выделят более $5,5 млрд на восстановление Украины, чтобы помочь избежать финансовой нестабильности в 2024 году.
В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии
Чешский доброволец, который воевал за Украину, погиб в боях за Авдеевку во время минометного обстрела.