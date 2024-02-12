Очільника Пентагону Ллойда Остіна знову госпіталізували
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін був доставлений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда 11 лютого у зв'язку з нагальними урологічними проблемами, що потребують підтримуючого лікування та ретельного спостереження.
Міністр оборони США Ллойд Остін був у неділю доставлений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на нагальні проблеми урологічного характеру, повідомили в Пентагоні 11 лютого, пише УНН.
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"Сьогодні (11 лютого - ред.), приблизно о 14:20, міністр оборони Ллойд Дж. Остін III був доставлений його охороною до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда для огляду через симптоми, що вказують на нагальну проблему з сечовим міхуром. Повідомлено заступника міністра оборони та голову Об'єднаного комітету начальників штабів. Окрім того, було повідомлення Білого дому та Конгресу", - ідеться у заяві речника Пентагону Пета Райдера.
Офіційні особи Військово-медичного центру вказали, що "після серії аналізів і оцінок міністра було доставлено до відділення інтенсивної терапії Національного військово-медичного центру Волтера Ріда для для підтримуючого лікування та ретельного спостереження".
Вказано, що "наразі невідомо, як довго міністр Остін залишатиметься в лікарні". "Очікується, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання. Прогноз щодо раку залишається відмінним", - зазначається у заяві.
У заяві Пета Райдера зазначається, що "на цей час міністр зберігає за собою функції та обов’язки своєї посади". "Заступник міністра готовий виконувати функції та обов’язки міністра оборони, якщо це необхідно", - додається у заяві.
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