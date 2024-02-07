Остін погодився свідчити на слуханнях у Палаті представників про свою таємну госпіталізацію
Київ • УНН
Цього місяця міністр оборони Ллойд Остін дасть свідчення перед Комітетом Палати представників з питань збройних сил щодо свого рішення приховати свою нещодавню госпіталізацію від високопосадовців національної безпеки.
Міністр оборони Ллойд Остін виступить цього місяця на слуханнях у Палаті представників щодо збройних сил, щоб відповісти на запитання щодо його рішення приховати свою нещодавню госпіталізацію від високопосадовців з питань національної безпеки. Про це пише Politico, передає УНН.
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Глава Пентагону погодився дати свідчення 29 лютого, повідомила прес-секретар збройних сил Джастін Тріпаті.
Видання пише, що слухання буде суперечливим. Деякі республіканці стверджують, що Остін повинен піти з посади через те, що Білий дім не був проінформований про госпіталізацію Остіна щонайменше три дні.
У листі минулого місяця Роджерс стверджував, що публічний розголос необхідний, оскільки Остін не надав "відвертих і повних відповідей" на низку письмових запитань комісії щодо термінів його госпіталізації і передачі повноважень.
У своєму першому публічному виступі після повернення до роботи в Пентагоні Остін минулого тижня вибачився за своє ставлення до діагнозу раку і подальшого перебування в лікарні.
Ми вчинили неправильно. Я вчинив неправильно
Нагадаємо
70-річний Ллойд Остін переніс рак передміхурової залози. У січні йому знадобилася планова госпіталізація, про яку він вирішив не повідомляти публічно, плануючи за тиждень повернутися до роботи у звичному режимі. Через це республіканці звинуватили міністра у невиконанні службових обов'язків. Водночас чинний президент США Джо Байден заявив про свою довіру до Остіна, незважаючи на те, що той припустився помилки.
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