Остин согласился свидетельствовать на слушаниях в Палате представителей о своей тайной госпитализации
В этом месяце министр обороны Ллойд Остин даст показания перед Комитетом Палаты представителей по вопросам вооруженных сил относительно своего решения скрыть свою недавнюю госпитализацию от высокопоставленных чиновников национальной безопасности.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию.
"В мясной штурм": в ГУР рассказали, как россия набирает для войны с Украиной наемников из Сирии
Россия вербует наемников из Сирии, которые проходят подготовку под Алеппо перед отправкой на войну в Украину.
Австрия отказала в экстрадиции в Украину экс-главы НБУ Шевченко – СМИ
Австрийские суды отклонили запрос Украины об экстрадиции бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, сославшись на продолжающуюся войну, которая делает передачу невозможной.
Полторы тысячи беспилотников в сутки: Боррелю показали, как Украина создает "Армию дронов"
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил украинскую компанию, которая производит 1500 дронов в день в рамках украинской программы "Армия беспилотников".
Украина и ЕС обсудили дальнейшие шаги на пути евроинтеграции, закрепление свободного режима торговли - Шмыгаль
Премьер-министр Украины и глава внешнеполитического ведомства ЕС обсудили дальнейшие шаги европейской интеграции, режим свободной торговли с ЕС и создание механизма конфискации замороженных российских активов.
Атака рф на Киев: уже известно о 40 раненых - КГВА
40 человек получили ранения и 4 погибли в результате российского ракетного удара по Киеву, согласно обновленным данным.
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон
Парламент принял закон, который вводит стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины, включая клинические протоколы и положения о догоспитальной помощи.
Короля Карла ІІІ увидели впервые на публике после обнаружения диагноза рака
Король Карл III был замечен улыбающимся и приветствовал сторонников в Лондоне на следующий день после того, как было объявлено, что он проходит лечение от рака.
Дания собирается вскоре предоставить информацию о своем расследовании по "Северному потоку"
Датская полиция заявила, что рассчитывает в течение короткого времени предоставить больше информации о своем расследовании взрывов на газопроводе "Северный поток".