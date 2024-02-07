Остин согласился свидетельствовать на слушаниях в Палате представителей о своей тайной госпитализации

Министр обороны Ллойд Остин выступит в этом месяце на слушаниях в Палате представителей по вооруженным силам, чтобы ответить на вопросы относительно его решения скрыть свою недавнюю госпитализацию от высокопоставленных чиновников по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Глава Пентагона согласился дать показания 29 февраля, сообщила пресс-секретарь вооруженных сил Джастин Трипати.

Издание пишет, что слушание будет противоречивым. Некоторые республиканцы утверждают, что Остин должен уйти с должности из-за того, что Белый дом не был проинформирован о госпитализации Остина по меньшей мере три дня.

В письме в прошлом месяце Роджерс утверждал, что публичная огласка необходима, поскольку Остин не предоставил "откровенных и полных ответов" на ряд письменных вопросов комиссии относительно сроков его госпитализации и передачи полномочий.

В своем первом публичном выступлении после возвращения к работе в Пентагоне Остин на прошлой неделе извинился за свое отношение к диагнозу рака и последующему пребыванию в больнице.

Мы поступили неправильно. Я поступил неправильно - сказал Остин во время пресс-конференции 1 февраля.

Напомним

70-летний Ллойд Остин перенес рак предстательной железы. В январе ему понадобилась плановая госпитализация, о которой он решил не сообщать публично, планируя через неделю вернуться к работе в привычном режиме. Из-за этого республиканцы обвинили министра в невыполнении служебных обязанностей. В то же время действующий президент США Джо Байден заявил о своем доверии к Остину, несмотря на то, что тот допустил ошибку.

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