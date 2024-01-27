Reuters: глава Пентагону Остін повернеться на роботу наступного тижня після хвороби
Київ • УНН
Міністр оборони Ллойд Остін планує повернутися до Пентагону 30 січня після того, як був відсутній через лікування раку простати. 70-річний Остін публічно не обговорював проблеми зі здоров'ям.
Глава Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який переніс рак передміхурової залози, планує повернутися до Пентагона у понеділок, 29 січня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників, передає УНН.
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Зазначається, що Остін не ділився публічно інформацією про своє самопочуття.
70-річний Остін ще не говорив публічно про своє здоров'я. Він мав повідомити про свій стан здоров'я у вівторок, але пропустив частину своїх підготовлених виступів під час віртуальної зустрічі військових союзників України, до якої Остін приєднався зі свого дому у Вірджинії
Нагадаємо
Через довге мовчання Остіна про своє здоров’я у США вибухнув політичний скандал. Республіканці звинуватили міністра у невиконанні службових обов'язків.
Водночас чинний президент США Джо Байден заявив про свою довіру до Остіна, незважаючи на те, що той припустився помилки.
15 січня Остін було виписано з лікарні додому . Згідно з вказівкою лікарів, якийсь час він виконуватиме свої обов'язки дистанційно, до повного повернення до Пентагону. Наголошувалося, що Остін має повний доступ до захищених каналів зв'язку.
У глави Пентагону Остіна виявили рак - ЗМІ 09.01.24, 22:44 • 30117 переглядiв