Reuters: глава Пентагона Остин вернется на работу на следующей неделе после болезни

Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, который перенес рак простаты, планирует вернуться в Пентагон в понедельник, 29 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Остин не делился публично информацией о своем самочувствии.

70-летний Остин еще не говорил публично о своем здоровье. Он должен был сообщить о своем состоянии здоровья во вторник, но пропустил часть своих подготовленных выступлений во время виртуальной встречи военных союзников Украины, к которой Остин присоединился из своего дома в Вирджинии сообщает агентство.

Напомним,

Из-за долгого молчания Остина о своем здоровье в США разразился политический скандал. Республиканцы обвинили министра в невыполнении служебных обязанностей.

В то же время действующий президент США Джо Байден заявил о своем доверии к Остину, несмотря на то, что тот допустил ошибку.

15 января Остин был выписан из больницы домой. Согласно указанию врачей, какое-то время он будет выполнять свои обязанности дистанционно, до полного возвращения в Пентагон. Отмечалось, что Остин имеет полный доступ к защищенным каналам связи.

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