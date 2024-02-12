Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 11 февраля в связи с неотложными урологическими проблемами, требующими поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.
Министр обороны США Ллойд Остин был в воскресенье доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования в связи с симптомами, указывающими на неотложные проблемы урологического характера, сообщили в Пентагоне 11 февраля, пишет УНН.
Детали
"Сегодня (11 февраля - ред.), примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Дж. Остин III был доставлен его охраной в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для осмотра из-за симптомов, указывающих на неотложную проблему с мочевым пузырем. Уведомлены заместитель министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов. Кроме того, было сообщение Белого дома и Конгресса", - говорится в заявлении представителя Пентагона Пэта Райдера.
Официальные лица Военно-медицинского центра указали, что "после серии анализов и оценок министр был доставлен в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида для для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения".
Указано, что "пока неизвестно, как долго министр Остин будет оставаться в больнице". "Ожидается, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление. Прогноз по раку остается отличным", - отмечается в заявлении.
В заявлении Пэта Райдера отмечается, что "в настоящее время министр сохраняет за собой функции и обязанности своей должности". "Заместитель министра готов выполнять функции и обязанности министра обороны, если это необходимо", - добавляется в заявлении.
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