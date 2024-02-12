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Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 06:36  •  10311 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 11 февраля в связи с неотложными урологическими проблемами, требующими поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.

Министр обороны США Ллойд Остин был в воскресенье доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования в связи с симптомами, указывающими на неотложные проблемы урологического характера, сообщили в Пентагоне 11 февраля, пишет УНН.

Детали

"Сегодня (11 февраля - ред.), примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Дж. Остин III был доставлен его охраной в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для осмотра из-за симптомов, указывающих на неотложную проблему с мочевым пузырем. Уведомлены заместитель министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов. Кроме того, было сообщение Белого дома и Конгресса", - говорится в заявлении представителя Пентагона Пэта Райдера.

Официальные лица Военно-медицинского центра указали, что "после серии анализов и оценок министр был доставлен в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида для для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения".

Указано, что "пока неизвестно, как долго министр Остин будет оставаться в больнице". "Ожидается, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление. Прогноз по раку остается отличным", - отмечается в заявлении.

В заявлении Пэта Райдера отмечается, что "в настоящее время министр сохраняет за собой функции и обязанности своей должности". "Заместитель министра готов выполнять функции и обязанности министра обороны, если это необходимо", - добавляется в заявлении.

Остин согласился свидетельствовать на слушаниях в Палате представителей о своей тайной госпитализации07 февраль 2024, 12:58 • 17427 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Очільника Пентагону Ллойда Остіна знову госпіталізували
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Новости по теме

Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Министр обороны США Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 11 февраля в связи с неотложными урологическими проблемами, требующими поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.

Новости Мира •   •  10311 просмотра
Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Четыре вражеские "шахеды" уничтожены ночью в Николаевской области

Четыре беспилотника-камикадзе были сбиты ночью в Николаевской области, а российские войска также обстреляли две громады, но обошлось без жертв.

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Четыре вражеские "шахеды" уничтожены ночью в Николаевской области

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На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

Украинские защитники уничтожили ракету и 6 беспилотников в Днепропетровской области. 29 000 человек остались без света в Павлоградском районе и 10 000 абонентов без воды в Терновке после пожара на энергетическом объекте.

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На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 396 тысячам

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери рф в личном составе и технике в Украине достигли более 395 000 военнослужащих, более 6400 танков, а также тысячи других единиц военной техники и оборудования.

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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 396 тысячам

За минувшие сутки рф осуществила 4 ракетных удара, 110 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений: россия осуществила 4 ракетных удара и 110 авиационных ударов. Также враг провел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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За минувшие сутки рф осуществила 4 ракетных удара, 110 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

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россия атаковала Украину ночью, применив 17 беспилотников "Шахид-136/131", ракету Х-59 и зенитные ракеты С-300. 14 беспилотников и ракета Х-59 были уничтожены украинскими силами.

Война •   •  22976 просмотра
Воздушные силы ВС Украины уничтожили 14 беспилотников и 1 ракету во время ночной атаки рф

В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности

17-летний украинский баскетболист получил смертельное ножевое ранение из-за его украинской национальности.

Общество •   •  26024 просмотра
В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности

День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.

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День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области

Вчера россия 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области, используя разнообразное огнестрельное оружие, включая минометы, артиллерию, гранатометы и танки, что привело к 153 взрывам и повреждению отдельных районов.

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рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области