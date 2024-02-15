Глава Пентагону повернувся до роботи після лікування
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до виконання своїх обов'язків у Пентагоні після того, як був виписаний з лікарні і пройшов реабілітацію.
Міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до повноцінного виконання обов’язків після чергової госпіталізації і нетривалого періоду реабілітації. Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони США, пише УНН.
Міністр оборони Ллойд Остін сьогодні повернувся до роботи в Пентагоні
Деталі
Зазначається, що впродовж останніх днів Остін працював з дому, після того, як 13 лютого його виписали з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.
Нагадаємо
11 лютого Ллойд Остін був доставлений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на нагальні проблеми урологічного характеру.