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Глава Пентагону повернувся до роботи після лікування

Київ • УНН

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Міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до виконання своїх обов'язків у Пентагоні після того, як був виписаний з лікарні і пройшов реабілітацію.

Міністр оборони США Ллойд Остін повернувся до повноцінного виконання обов’язків після чергової госпіталізації і нетривалого періоду реабілітації. Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони США, пише УНН.

Міністр оборони Ллойд Остін сьогодні повернувся до роботи в Пентагоні

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що впродовж останніх днів Остін працював з дому, після того, як 13 лютого його виписали з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

Нагадаємо

11 лютого Ллойд Остін був доставлений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на нагальні проблеми урологічного характеру.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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