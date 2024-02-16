Підтримка України зброєю з боку США триватиме – Пентагон
Київ • УНН
Речник Пентагону заявив, що США продовжуватимуть рішуче підтримувати Україну зброєю, навчанням та порадами, оскільки Україна була ефективною на полі бою, повернувши 50% втрачених територій, незважаючи на значні російські сили, і буде тісно співпрацювати з союзниками.
Сполучені Штати налаштовані й надалі рішуче підтримувати Україну зброєю, проведенням навчань та забезпеченням фахових порад щодо застосування західної тактики ведення бойових дій. Про це сказав у четвер речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає УНН.
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Ми продовжимо підтримувати їх, і ми продовжимо надавати їм найкращі поради, але, зрештою, Україна сама плануватиме й виконуватиме власні операції
У цьому зв’язку він підкреслив, що Україна вже давно демонструє ефективність на полі бою. Райдер нагадав, що ЗСУ повернули 50% захоплених РФ територій та продовжують важку боротьбу попри те, що росіяни кидають в бій значну кількість сил і засобів.
Райдер також зазначив, що Сполучені Штати надалі тісно співпрацюватимуть із міжнародною спільнотою. У цьому контексті він нагадав, що лише в середу відбулася зустріч Контактної групи з питань оборони України.
Глава Пентагону повернувся до роботи після лікування15.02.24, 17:55 • 22497 переглядiв