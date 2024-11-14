Байден говорил с Трампом о важности поддержки Украины для нацбезопасности США - Белый дом

Президент США Джо Байдена во время встречи с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме отметил, что поддержка Соединенными Штатами Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 13 ноября, пишет УНН.

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"Президент Байден подтвердил свое мнение о том, что поддержка Соединенными Штатами Украины на постоянной основе отвечает нашим интересам национальной безопасности. И это отвечает нашим интересам национальной безопасности, потому что сильная Европа, стабильная Европа, противостоящая агрессорам и диктаторам и отражающая их агрессию, жизненно важна для того, чтобы мы не оказались втянутыми непосредственно в войну, что, очевидно, случалось дважды в 20 веке на европейском континенте", - сказал Салливан.

По его словам, Байден "продолжит излагать эти аргументы как в частном порядке, так и публично".

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